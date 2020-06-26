То, как вы держитесь за руки, расскажет о вашей паре многое

Наши жесты, мимика, то как мы двигаемся, сидим или держим кружку, может многое рассказать о нас.

Опытный психолог всегда определит общие особенности личности только понаблюдав за человеком. Данный тест поможет вам разобраться что у вас за отношения, если вы находитесь в браке или встречаетесь с кем-то.

Для прохождения теста посмотрите на картинку и определите, как вы, со своим партнёром, держитесь за руки. Обратите внимание на положение пальцев. После прочитайте расшифровку.

Sm News

Расшифровка теста:

Вариант А

Это вариант указывает на то, что у вас крепкий союз, с тёплыми душевными отношениями. Если вы встречаетесь недавно, такое положение рук указывает на взаимопонимание и гармоничность пары. Если же у вас давний союз, это означает, что вам удалось сохранить и приумножить всё то хорошее, что было у вас в начале отношений. Обратите внимание на то, кто именно из вас захватывает ладонь другого. Именно этот человек является ведущим в паре, на нём все важные решения, он лидер.

Вариант 2

Такое положение рук указывает на то, что у вас страстный, эмоциональный период. Это может указывать на начало отношений, когда влюблённость и гормоны зашкаливают. Если же вы давно вместе, поздравляем, похоже у вас новый медовый месяц, ведь как известно отношения в семейной паре идут волнообразными периодами. Понаблюдайте, возможно кто-то из вас держит руку слабее, чем партнёр? Это может указывать на некоторые противоречия и проблемы в отношениях.

Вариант 3

Психологи считают, что именно так за руки держаться люди, которые больше всего ценят свою личную свободу. Похоже, что у вас отношения, основанные на равноправии, вы понимаете, что каждый из вас хочет идти своим путём и развиваться, но также и быть вместе, при этом не стесняя друг друга. Обратите внимание на остальные признаки, если вы держитесь за руки таким образом, но при этом оживлённо беседуете, всё отлично. Если же вы молчите, это может указывать на то, что вы немного устали друг от друга.

В любом случае, все эти рекомендации носят общий характер, основываясь на мнении многих психологов. Не стоит забывать, что отношения каждой пары уникальны в своём роде.

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