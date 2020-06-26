Каким знакам китайского гороскопа повезет в конце 2020 года

Восточный гороскоп на вторую фазу 2020 года для 5 знаков зодиака, которые окажутся на «седьмом небе от счастья». А вы есть среди них?

Крыса

Вторая фаза года будет отмечена беспрецедентной удачей в любви и радостными событиями до конца года. Одинокие встретятся с несколькими кандидатами на роль спутника жизни, из которого смогут выбрать наиболее достойного партнера. Отношения с избранным будут развиваться гладко.

Семейные крысы не будут скучать. Их и без того насыщенная личная жизнь будет наполнена радостью, взаимной страстью и необычайной нежностью. Недоразумения и ссоры останутся в прошлом. В отношениях с супругом будет «шторм». К счастью, это будут не ссоры и переживания, а страстные ночи любви и благоговейной заботы. Вы точно поймете, чего не хватало вашему союзу — изысканный роман и глубокая близость. В результате у многих Крыс появится возможность продемонстрировать свою привязанность, по-новому взглянуть на супруга и начать смело строить совместные планы на будущее.

Бык

Во втором полугодии на фронте любви будет объявлен мир. Взаимные оскорбления будут забыты, скандалы и мелкие ссоры прекратятся, и отношения вернут свою прежнюю свежесть. Партнер, с которым вы не так давно намеревались разорвать отношения, с энтузиазмом начнет доказывать вашу лояльность и сердечную привязанность к вам всеми возможными способами. Погрейтесь в его ласковых объятиях.

Одинокий Бык встретит человека, с которым будет легко, интересно и весело. Возникнет прочная невидимая связь, которая является своего рода комбинацией физических, интеллектуальных и духовных аспектов. Так, сможете построить нерушимый союз, который не боится ни зависти, ни рутины, ни бытовых проблем.

Гороскоп предупреждает о неосторожности Быка при общении со случайными знакомыми. Он способен потерять бдительность и непреднамеренно раскрыть свои планы недоброжелателям. Новый знакомый легко может быть скрытым врагом.

Дракон

Увеличение сексуальной и страстной энергии позволит Дракону наслаждаться любовными победами. Трепетные романтические приключения оставят глубокий след в душе. С партнером формируется невидимая крепкая связь, которая послужит гарантией долгого и счастливого союза.

Женщина Дракон сможет разглядеть в толпе поклонников человека, который идеально подходит для создания крепких отношений и семьи. Интересно, что во второй фазе года Дракон встретит людей с исключительно позитивными качествами и искренними намерениями, без подвохов и лжи.

Семейные Драконы примут душевное равновесие, перестанут обращать внимание на мелочи, из-за которых они ранее приходили в отчаяние. Вторая половина оценит такие усилия и постарается подчиниться, проявив заботу и нежность. В семье царит атмосфера добра и счастья. Дети порадуют подарками и неожиданными сюрпризами. Некоторые Драконы будут всерьез задумываться о прибавлении в семью.

Змея

Постарайтесь оправдать свое доверие и не упустите яркие шансы. Судьба представит встречу с искренним и надежным человеком для создания серьезных отношений и крепкой семьи. Скорее всего, встреча состоится во второй половине года. Вы узнаете выбранного вами по таким характерным чертам, как открытость, щедрость и благородство.

Семейных Змей судьба также не лишает счастья в личной жизни. Отношения станут еще более прочными, и дети смогут порадовать своим поведением и планами на будущее. Летом можно будет отправиться в романтическое путешествие. Не стоит отказываться от такой возможности, потому что это шанс побыть наедине с супругом, наслаждаясь взаимными чувствами.

Вы обретете настоящих друзей, которые будут неразрывно связаны с вами на протяжении многих лет. Многие из них при необходимости помогут советом и делом. Не ищите двойного дна у новых людей и не пытайтесь поймать их в неверности. Этим вы не только подорвете их доверие, но и испортите свой имидж.

Собака

Любовные победы, свидания и романтика окажутся менее важными чем успех в других сферах жизни. Но второе полугодие 2020 подарит Собаке теплую атмосферу любви, не отвлекая ее от более важных дел.

Личная жизнь обогатится счастливыми событиями, яркими эмоциями и приятными впечатлениями. Стабильность, хорошие отношения с родственниками и спутником жизни станут для нее одним из стимулов для новых достижений в сфере бизнеса.

Если вы планируете романтическое путешествие с партнером, звезды рекомендуют отправиться в путь не раньше августа, когда ваши дела на работе наконец-то наладятся. Во время поездки постарайтесь уделять больше внимания своему партнеру. Проявите любовь и заботу. Он все понимает и не отвлекает вас от важных дел, будьте благодарны за его понимание.

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