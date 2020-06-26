Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам

Впереди выходные – лучшее время, чтобы гулять, знакомиться, смеяться, смотреть сериалы и спать столько, сколько душеньке угодно. А еще – планировать грядущую неделю. Тут вам, конечно, не обойтись без нашего астропрогноза.

На этот раз очаровательная таролог Ольга раскинет карты на 29 июня - 5 июля и расскажет, какие неожиданности подбросит нам конец июня, как встретить начало июля и какие советы Ангелы нашептали для каждого знака зодиака. Вы заинтригованы? Тогда скорее смотрите новый видеогороскоп на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

И конечно же, не забывайте признаваться нам в любви, писать пожелания в комментариях, ставить лайки и ждать новые видео – будет много интересного, обещаем.