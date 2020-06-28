Деньги любят активных — финансовый гороскоп на 28 июня

Сегодня нужно больше работать, общаться с деловыми партнерами или коллегами.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов не лучший день для делового партнерского сотрудничества. Возможно, вам поступит информация, которая негативно отразится на параметрах сотрудничества. Также при выполнении договорных отношений вы можете столкнуться с задержками, торможениями. Бизнесменам рекомендуется усилить контроль за исполнением договорных обязательств.

Телец

Сегодня Тельцам может казаться, что на вас пытаются свалить самую трудоемкую и низкооплачиваемую работу. Не следует по этому поводу конфликтовать в трудовом коллективе. Воспринимайте это как проверку вашей способности быть дисциплинированным и исполнительным работником. Если справитесь с сегодняшней работой, то потом будет более выгодная работа.

Близнецы

Если специфика работы Близнецов связана с творческой деятельностью, то сегодня вам придется нелегко. Реализация замыслов может быть заторможена или отсрочена из-за отсутствия перспективных идей. Во многом это связано с тем, что коллеги не окажут вам должной поддержки. Тем не менее, старайтесь держать все под личным контролем и не теряйте надежды на успех.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков осложняются те сферы деятельности, которые, так или иначе, имеют отношение к недвижимости. Снизится доходность от строительства, ремонтных работ, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, а также от сделок с недвижимостью. Воздержитесь от неофициальной подработки – есть риск напрасно потратить время.

Лев ‌‌

У Львов сегодня не лучший день для деловых поездок, контактов, встреч. Может случиться так, что запланированная важная встреча не состоится из-за внезапного изменения обстоятельств. Также это не лучшее время для аналитической обработки информации, подготовки отчетов. Непростое время у торговцев – все труднее будет получать прибыль.

Дева ‌‌

Сегодняшние доходы Дев могут оказаться ниже ожидаемого уровня. Во многом это будет связано с тем, что вы, вероятно, не сможете справиться с плановыми заданиями, и может наметиться отставание от графика работ. Руководящим работникам рекомендуется воздержаться от принятия решений о финансировании проектов.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов может сорваться долгожданная командировка, либо, если вы уже находитесь в деловой поездке, то не все запланированные дела удастся реализовать. Многое сегодня будет зависеть от вашего умения удерживать эмоции под контролем и при принятии решений руководствоваться исключительно доводами разума.

Скорпион

У Скорпионов крайне неблагоприятный день для финансовых заимствований и урегулирования вопросов с долговыми обязательствами. Если вы остаетесь должны крупную сумму денег и не в состоянии выплатить в положенный срок определенную сумму денег, то контакт с кредитором не обещает быть приятным.

Стрелец

Для типичных Стрельцов надежность в деловых партнерских отношениях – важный фактор успеха в делах. Однако сегодня вы можете оказаться лишенными этого фактора. Будьте готовы к тому, что некоторые договорные обязательства окажутся нарушенными, вовремя неисполненными. Нежелательно заниматься планированием, поскольку фактор неопределенности может смешать все ваши планы.

Козерог

Сегодня у Козерогов не лучший день для поисков работы и подписания трудового договора с работодателем. В ходе выполнения текущих работ вы можете столкнуться с техническими трудностями. Плановые задания могут оказаться под угрозой срыва. Не вступайте в споры с коллегами. Особенно воздерживайтесь от критических замечаний в адрес коллег.

Водолей

Сегодня у Водолеев не лучший день для проведения рекламных мероприятий и участия в конкурентных видах деятельности: конкурсах, соревнованиях, кастингах. Также вам может оказаться непросто подтвердить высокий уровень профессиональных знаний в случае переаттестации. Берегите свою деловую репутацию – она может пострадать.

Рыбы ‌‌

Если у Рыб на повестке дня стоит обсуждение вопроса о наследстве с родственниками, то сегодня эту тему лучше вообще не затрагивать. Кроме того, это не лучший день для оформления покупок в кредит и подписания договора страхования имущества (особенно по теме недвижимости). Если у вас много долгов, то оплачивать текущие выплаты может оказаться проблематично.

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