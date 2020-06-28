Луна призывает к равновесию — гороскоп на 28 июня

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах призывает к равновесию, которое порой должно граничить с ловкостью канатоходца.

В любом начинании заведомо нужен компромисс. Смешные ситуации могут иметь неприятные последствия. Легко ошибиться в выборе посредника, партнера, консультанта, поручителя, свидетеля. Квадрат Луны к Меркурию намекает, что это не лучший момент для переговоров и задушевных бесед: велик риск столкнуться с двуличием, насмешкой или извращением сути слов. Но в ситуации есть и плюсы: не придется скучать, ускоренным темпом пойдет партнерская притирка, быстро выдаст себя враг или потенциальный предатель.

Овен ‌‌

Сегодня звезды наделяют Овнов новой энергией, но также приглашают их стать дипломатами и в любой беседе искусно контролировать свои импульсы. Типичным Овнам будет нелегко следовать столь противоречивым рекомендациям. В течение дня не раз напомнит о себе их непосредственность, прямота или природный темперамент. Не самый простой день, если вам предстоят деловые, супружеские или семейные переговоры.

Телец

Сегодня многие Тельцы зависимы от чужих вкусов или услуг. Может требоваться поездка, консультация, замена, партнерство, посредничество. Нужна ловкость или ассистент, готовый успевать «на два фронта». Бонусы: вам не будет скучно и вы быстро поймете, кто чего стоит при новом раскладе ролей. Если помощник ненадежен, то разговор, дорога или общее дело станет цепью противоречий, споров и приключений.

Близнецы

Сегодня звезды предлагают Близнецам череду приятных приключений (возможно, параллельных). Многие Близнецы вначале не заметят подвоха и радостно ухватятся за представившуюся возможность. Однако приключение окажется не только веселым или романтичным, но и затратным. Вы рискуете внести путаницу в свои материальные дела или в личные вещи, а также в отношения с друзьями, родней или объектом симпатий.

Рак ‌‌

Раков ситуации дня приглашают посмеяться, но порой представителям этого ранимого знака будет не до смеха. Если вы хотите что-то предпринять, вам нужно иметь крепкие нервы и чувство юмора. Звезды предупреждают о двойственном результате любых маневров, советуют избегать необратимых судьбоносных шагов. Стоит следить за своей речью и манерами (в том числе, дома, с партнером и среди старых знакомых).

Лев ‌‌

Львам день позволяет провести время в приятной компании. У многих Львов будет выбор или возможность успеть в двух направлениях. Важно видеть не только фасад ситуации, но и ее изнанку. Сегодня в любом общении и путешествии любой дальности возможны недоразумения. Забавные приключения станут источником бед, если вы не учли свои слабые места - например, давнюю болезнь или тайную душевную уязвимость.

Дева ‌‌

Сегодня Девам стоит осмотрительнее выбирать посредников в финансовых делах, платежные сервисы, продавцов и покупателей. Умение договариваться необходимо, но не закроет всех проблем. Возможен парадоксальный поворот сюжета: обмен, возврат, резкое колебание баланса. Не стоит открывать счета, заключать сделки, расплачиваться за других людей (включая партнера, друзей и родню), выступать поручителем.

Весы ‌‌

Весам стоит учесть возросшую активность собеседников. Чтобы играть на равных, вам придется подстроиться под их новый бодрый темп. Любой диалог может перейти в открытую язвительную пикировку или в перекрестный допрос. Не обойтись без состязания остроумий и в любви. Будьте осторожны: старые счеты могут быть сильнее питаемой к вам симпатии. Над вами могут зло пошутить или извратить смысл ваших слов.

Скорпион

Скорпионам стоит дважды подумать, прежде чем сделать ход или принять чью-то сторону. Жизнь требует нового образа действий: повышенной ловкости, расторопности, выбора или умелого баланса, ситуативного сотрудничества с разными людьми. Стало сложнее доказать права, достигнуть компромисса, получить обслуживание, восстановить справедливость. Не лучший момент для путешествия или попытки договориться.

Стрелец

Сегодня Стрельцы готовы применить свою творческую энергию, но могут колебаться в выборе конкретного вектора. Звезды советуют не быть индивидуалистом и найти нестандартный способ послужить другим людям (партнеру, группе). При этом лучше избегать словесной саморекламы и дать людям возможность судить о вас по делам, а не словам. Можно найти себя в роли азартного игрока или борца за справедливость.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам удвоить осторожность в общении с партнерами, клиентами, начальством, домочадцами, родственниками. В зависимости от ситуации, вам пригодится деликатность, знание законов, уважение к иерархии, соблюдение этикета или внимание к имиджу. Но главной задачей остается соблюдение баланса интересов (а ваши заявки на особое положение, напротив, становятся крайне опасными).

Водолей

Многие моменты этого дня дарят Водолеям положительные эмоции, но все портят побочные эффекты. Не стоит относиться легкомысленно к неувязкам в делах, недоразумениям в общении, помехам в работе с информацией, приключениям в дороге: если оставить их без внимания, мелкие проблемы вскоре станут крупными. Лучше отказаться от путешествия или иного грандиозного начинания, если есть проблемы со здоровьем.

Рыбы ‌‌

Сегодня для Рыб чреваты все начинания, включая партнерские. Рискованны сделки, покупки, обменные операции. Не даст ясности разговор о справедливости, балансе, распределении ролей, безопасности, налоге, задолженности. Не лучший день для консультации, выбора средства общения или защиты, подачи иска или ответа на него, поиска юриста или посредника, разговора с ребенком. Стоит отклонить предложение.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.