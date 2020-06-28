Власть может погубить — гороскоп на 29 июня

8-9 лунные сутки. Сегодня напряженные аспекты Луны, пребывающей в знаке Весов, сулят сложности с соблюдением закона, баланса и меры.

День склоняет к утрированию разногласий, экспансии, авторитарности, пробуждает неудовлетворенные амбиции и ревность, повышает потребность в гиперкомпенсации за ущерб. Легко злоупотребить властью, поддаться искушению «прогнуть» более слабого партнера, проигнорировать этикет или закон, найти оправдание нарушению договора и завышенным аппетитам. Может быть забыт компромисс, вновь заострен идеологический, этический или правовой конфликт, юридический или социально-политический вопрос.

Овен ‌‌

Сегодня главная цель Овнов - равновесие в отношениях с отдельными людьми и социумом в целом. Взаимная нужда в диалоге сопровождается сложностями общения. Особой деликатности требует контакт с близкими (семьей, супругом), доверенным лицом (например, адвокатом) и давними знакомыми: напарниками, клиентами, начальством, старинными врагами. Давая им обратную связь, важно не задеть их «больное место».

Телец

Сегодня Тельцов подведет их идеализм или непомерность чужих запросов, например, клиентских. Все может начаться с жажды совершенства в мелочах. Безопаснее держаться «золотой середины»: перейдя черту, вы можете изменить принципу, начать действовать против своих убеждений и профессиональной чести. Маниакальный поиск идеала вдвойне вреден в юридических делах, в косметических и медицинских процедурах.

Близнецы

Близнецам день поможет сохранить душевное равновесие, привлекательный имидж и баланс в отношениях, избежать эстетических перекосов. Даже если вы увлеклись - например, поддались любовному или творческому азарту - вам удастся удержаться на грани общепринятых канонов или не предать свое собственное инстинктивное чувство меры. Материальная сторона сегодня менее устойчива, возможен перересход средств.

Рак ‌‌

Сегодня Раки рискуют столкнуться с завышенными запросами других людей, включая партнеров, клиентов и домочадцев. Вероятны знакомые вам вспышки властолюбия, авторитарности или фанатизма, территориальные и другие претензии. Не обойдется без преувеличений и перекосов любой акт светского общения: визит, совещание, презентация, прием гостей. Не лучший момент для увлеченного доказывания своей правоты.

Лев ‌‌

В этот день для Львов естественно желание поучаствовать в интересном мероприятии. Однако многие Львы сейчас внушаемы и могут поддаться другому настрою, например, влиянию семьи или страху за свое здоровье. Звезды намекают, что идеального выбора сегодня нет, возможен лишь компромисс. Активный образ жизни принесет те или иные неудобства, а вдали от внешней суеты можно ощутить уныние и одиночество.

Дева ‌‌

Девам звезды напоминают о риске лишних расходов. Благим намерениям, связанным с экономией или соблюдением строгой диеты, в этот день мешают большие аппетиты. Возможно, именно сегодня придется проявить щедрость, выполнить затратное обещание. Усилится тяга к престижу или интерес к возмещению убытков. Покажется выгодным обмен или сделка. Родителям не удастся удержаться от желания побаловать детей.

Весы ‌‌

Сегодня Весы чувствительны к ущемлению своих прав, в том числе, семейных, и не готовы жертвовать своими нуждами. Довольствоваться малым будет сложно не только в материальной, но и в моральной плоскости - например, вы не станете мириться с притеснением и унижением. Конфликты дня имеют идеологическую, этическую или юридическую подоплеку. Возможны столкновения с семейными и другими авторитетами.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам держаться в стороне от чужих дел, но выносить из них полезные уроки. Многое из увиденного пригодится и вам - например, приемы быстрого разрешения рабочих вопросов или оказания срочной помощи. Если требуется проявить семейную, партнерскую или другую солидарность, вам придется включиться в решение чужих проблем, но лучше не увлекаться ролью, которую вам навязали.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужна компания. Партнерский или командный дух окажется важнее личных успехов. Популярность среди друзей поднимет ваш рейтинг в чужих глазах. Сложности внесет материальный вопрос. Вам могут припомнить ваши прежние долги и кредиты. Лучше воздержаться от инвестиций, займов, долевого участия: это умножит имеющиеся нагрузки и риски, особенно, если вы лично в ответе за общие ресурсы.

Козерог

Сегодня Козерогам вредит авторитарность. Она будет воспринята особенно негативно, если вы настаиваете на своих правах или пытаетесь насаждать свою веру. Вместо продавливания своих ценностей, звезды советуют вам любой ценой держать нейтралитет. Лучше не спорить с домашними, начальством. Активно защищать свою территорию стоит лишь в исключительном случае прямого нападения или нарушения договора.

Водолей

Сегодня звезды предупреждают Водолеев о проблеме с законом или конфликте с чужой культурой. Если такие столкновения имели место в прошлом, они роковым образом вернутся. Может потребоваться подтверждение знаний, прав, визы, гражданства. Не лучший момент для преодоления юридических разногласий, озвучивания своих убеждений, поиска партнера, учителя или покровителя, начала путешествия или эмиграции.

Рыбы ‌‌

Сегодня для Рыб небезопасны даже невинные авантюры. Небольшие нарушения, локальные конфликты и другие «мелочи жизни» могут обойтись дорого. Рискованны договоры, сделки, кредиты и инвестиции с прицелом на далекое будущее. А вот разобраться с прошлыми неудачными решениями самое время: если вы поставили не на те активы и ценности, появляется шанс исправить положение, хотя и с частичными потерями.

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