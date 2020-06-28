Порядок необходим во всем — финансовый гороскоп на 29 июня

Сегодня стоит разобраться с финансовыми и рабочими делами.

Овен ‌‌

Сегодня типичные Овны могут попасть в сложную ситуацию из-за трудности при реализации своих планов. На пути у вас может стать некий сильный и влиятельный человек, который блокирует ваши инициативы. Вы можете развернуть ситуацию в свою пользу, если предпримете смелые шаги и неожиданные шаги.

Телец

Тельцам сегодня звезды советуют отдавать предпочтение старым проверенным людям, которые являются вашими деловыми партнерами. Новые деловые связи сейчас лучше не нарабатывать, поскольку в поле вашего зрения могут попадать преимущественно ненадежные и нечестные люди. Торговцы могут стать жертвой обмана со стороны покупателей.

Близнецы

В этот день звезды советуют Близнецам не принимать решений о крупных финансовых расходах и воздерживаться от финансовых заимствований. Вопрос сохранения имеющихся у вас финансовых ресурсов может стоять на повестке дня достаточно остро. Успешно пойдут обычные рутинные дела – на них и рекомендуется сосредоточиться.

Рак ‌‌

У Раков этот день складывается неблагоприятно для развития деловых партнерских отношений. Несмотря на то, что вы будете настроены на проявление инициативы и самостоятельное независимое поведение, вы столкнетесь с достаточно жесткими и сильными оппонентами. Подойдите к решению вопросов творчески.

Лев ‌‌

Это благоприятный день для тех Львов, кто не увяз в рутинной каждодневной работе, а устремлен вперед, в будущее и настроен на поиск прорывных решений. Ваш интеллект будет работать весьма активно и плодотворно. Старайтесь браться за те дела, которые сможете завершить сегодня. Также вы будете способны вести сразу несколько дел в параллельном режиме.

Дева ‌‌

Это прекрасный день для тех Дев, кто работает с информацией и занимается торгово-закупочной деятельностью. Вы сможете найти интересующие вас сведения и договориться с нужными вам людьми. В то же время это не лучший день для принятия авантюрных финансовых решений. Игроки на бирже рискуют понести крупные убытки.

Весы ‌‌

Сегодня Весы смогут увеличить финансовые поступления. Во многом это произойдет за счет привлечения новейших технических решений, а также информационных компьютерных технологий. Также вам удастся составить весьма реалистичные бизнес-планы и преуспеть в обмене опытом с коллегами. Можете рассчитывать на поддержку со стороны единомышленников.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться успеха, несмотря на усиление влияния эмоций на ваше поведение. Удача будет сопутствовать вам в вопросах карьеры и исполнения ранее запланированных дел. Успешно поработают руководящие работники и ведущие менеджеры. Подходите в делам смело и нестандартно, избегайте рутины.

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут успешно урегулировать все щепетильные вопросы, относящиеся к теме юриспруденции и правопорядка. Если вы находитесь в процессе судебных тяжб, то сможете провести кулуарные переговоры и договориться о мировом соглашении. Берегите свои деньги, не расходуйте крупные суммы.

Козерог

Сегодня Козероги смогут преуспеть в делах, если будете действовать смело и, при необходимости, проявите готовность пойти на риск. Прислушивайтесь к тому, что вам будут советовать друзья и единомышленники. Не ведите переговоры по острым проблемам, где результат может оказаться непредсказуемым. Старайтесь быстро принимать решения, не тратьте время на раскачку.

Водолей

У Водолеев это благоприятный день для ведения переговоров и развития делового партнерского сотрудничества. Можно делегировать свои полномочия партнерам, напарникам. Преуспевают работники сферы услуг. Вы не будете испытывать недостатка в клиентах, заказчиках. Вместе с тем, трудно придется тем, у кого рутинная нетворческая работа.

Рыбы ‌

Рыбам важно получить результат от своей работы. Когда будете браться за дела, настраивайтесь на то, чтобы непременно сегодня же доводить их до полного завершения. Хорошо заниматься наведением порядка на рабочем месте. Можете рассчитывать на конструктивное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу.

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