Нахлынут воспоминания — гороскоп на 30 июня

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обостряет чутье на знакомый негатив.

Тригон Луны к ретро-Меркурию способствует образному мышлению, работе с воспоминаниями и ассоциациями. Создается нужная атмосфера для доверительных бесед о давних бедах и несброшенном бремени: хронических болезнях, семейных и личных тайнах, рухнувших проектах, не отданных вовремя моральных и материальных долгах. День благоприятствует повторным контактам, исследованиям и информационным поискам, помогая находить в знакомой картине невидимые ранее ценные детали. Возможны неожиданные вести. Будут частично обновлены имеющиеся данные.

Овен ‌‌

Сегодня Овнов подстегивают уже знакомые им тайные опасения. Звезды советуют смелее браться за старые запутанные дела. Именно в них вас ждет неожиданная удача - при условии, что, ступая на минное поле, вместо своей импульсивности вы включите интуицию, осмотрительность и умение слушать. День хорош для обсуждения налоговых и кредитных нюансов, тонкостей семейных и жилищных дел, совместных ресурсов.

Телец

Тельцам день дает надежду на обратную связь. Он подходит для возобновления любых переговоров, от семейных до деловых, и для встреч со старыми знакомыми. Не будет проблемой найти общий язык и со случайными людьми. Если вас позвали к диалогу, лучше откликнуться тут же. Не беда, если вашу позицию воспримут как чудачество: очень скоро скептично настроенным собеседникам придется с вами согласиться.

Близнецы

Сегодня Близнецам не обойтись без чутья - или помощников, отлично разбирающихся в скрытых тонкостях дела. Вероятность найти таковых выше среди старых знакомых, например, бывших коллег. Звезды советуют вам пользоваться проверенными инструментами и лекарствами, обращаться за поддержкой в знакомые сервисы с хорошей репутацией, разговаривать лишь со знакомым врачом, агентом, налоговым инспектором.

Рак ‌‌

Ракам не стоит пропускать удачный день для озвучивания своей личной позиции. Обстоятельства благоприятствуют возобновлению переговоров, прерванного цикла лекций или консультаций. Подходящий день для выступления с повторной или отсроченной просьбой, заявлением, комментарием. Сделав ход, важно иметь терпение. Отсутствие ответной реакции не повод для тревог: ваши слова, без сомнения, будут услышаны.

Лев ‌‌

Обстоятельства дня дают Львам возможность теснее пообщаться с семьей, соотечественниками или доверенными лицами, а также с головой погрузиться в изучение архивов по интересующей теме. Если срочных поводов для размышлений нет, сегодня хорошо пойдет чтение забытых книг, просмотр сериала, ведение личного дневника, какое-либо углубленное повторное исследование. Показано уединение дома или на природе.

Дева ‌‌

Сегодня звезды приглашают Дев прогуляться по забытым местам. Путешествие может быть и виртуальным - главное, чтобы оно провоцировало у вас глубокие эмоции и будило воспоминания. Также, этот день благоприятствует разнообразным повторным исследованиям, поиску дополнительной информации, обновлению связей с друзьями, родней, соседями, старыми знакомыми, сулит оригинальные находки и неожиданные вести.

Весы ‌‌

Весов сегодня ждет обновление финансовой или налоговой информации. Это удачный момент для повторного разговора о заработке или другом доходе, о процентах, скидках, взаимозачетах, кредитных нюансах. Подходящее время для хозяйственных дел и трат. Если вновь обострился давний мучительный спор, жизнь подскажет очевидное решение - но не исключено, что оно вам не понравится и вы предпочтете выждать.

Скорпион

Сегодня обостряется природная интуиция Скорпионов. Благодаря ей, они смогут насквозь видеть людей и легко ориентироваться в заданных обстоятельствах. При этом их главным мотивом будут собственные насущные нужды. Большинство Скорпионов удачно сделает ставку на свое личное красноречие, старые знания, владение важной информацией, языковые навыки, реанимацию связей в своем близком или дальнем кругу.

Стрелец

Стрельцам этот день поможет углубиться в тонкости семейных и финансовых дел, а также в любые детали, вызывающие беспокойство. Он подходит для приватной переписки, создает подходящую атмосферу для частных консультаций и обсуждения деликатных тем за плотно закрытыми дверями. Особый интерес вызовет наследие прошлого: незакрытый долг, недополученная выгода. Разговор может принять неожиданный оборот.

Козерог

Козерогам не стоит пропускать удачный момент для общения на важные для себя темы. Сегодня растет взаимный интерес к беседе и, заодно, улучшаются ваши личные позиции в диалоге. Вас не поднимут на смех, не извратят смысл ваших слов. Не удастся обесценить ваши благие намерения. Что до вероятности обмана, хитроумный лжец рискует наказать сам себя. Разговор коснется прошлого, но повлияет на будущее.

Водолей

Сегодня Водолеи могут без опаски обсуждать бытовые и служебные задачи, но им не стоит говорить о личном. В нейтральной беседе будет не страшно погрузиться на «глубоководный» уровень, тогда как в разговоре на частные темы вы рискуете в любой момент открыться для потенциального удара (скорее в будущем, чем прямо сейчас). Не стоит вдаваться в детали своей профессиональной биографии, истории болезни.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы в благоприятном положении, получают шанс наверстать упущенное или исправить ошибку. Для успеха достаточно освежить в памяти то, что вы уже знаете, например, азы иностранного языка. Не стоит откладывать разговор, в котором играет роль ваш или чужой авторитет: встречу с учителем, беседу с ребенком. Подходящий день для контактов с иностранными учреждениями, образовательными заведениями.

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