Просите помощи у коллег — финансовый гороскоп на 30 июня

Сегодня не стоит тащить на своих плечах весь груз ответственности, лучше доверьтесь коллегам.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов исключительно удачный день для публикации резюме в Интернете по поводу поисков новой работы. Очень скоро ваше резюме заметят и вам придут интересные предложения. Также это хороший день для проведения рекламных мероприятий. А вот на продвижение в карьере пока рассчитывать рано.

Телец

У Тельцов, имеющих свой бизнес, хороший день для усиления мер безопасности. Используйте для этого новейшие средства видеоконтроля, кодовые замки с паролями. Можно нанимать охранников. Хороший день для подачи заявления в банк на получение пластиковой карты. Однако это не лучший день для подписания юридически обязывающих договоров.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с техническими трудностями при выполнении текущей работы. Особенно нелегко придется тем, кто проходит стажировку или занят освоением новой техники. Вместе с тем, это благоприятное время для ведения торгово-закупочной деятельности. Успешно проходят деловые контакты и поездки.

Рак ‌‌

Сегодня преуспевают те из Раков, кто занят преимущественно умственным трудом. Вы сможете просчитать варианты и выбрать наиболее оптимальный и выгодный вариант с точки зрения финансов. Можно составлять пан покупок на ближайшую перспективу. А вот для делового партнерского сотрудничества этот день складывается неблагоприятно.

Лев ‌‌

Это благоприятный день для индивидуальной предпринимательской деятельности и всех тех Львов, кто привык брать на себя ответственность в новых делах. Прежде чем предпринимать нечто новое звезды рекомендуют вам посоветоваться с близкими родственниками – они дадут вам ценный совет. Просчитывайте последствия от своих инициатив.

Дева ‌‌

В этот день звезды не советуют Девам доверяться случайным людям и случайно полученной информации. В ходе деловых поездок и встреч могут произойти непредвиденные осложнения. Однако это хороший день для работы по совместительству. Возможно, вас попросят подменить заболевшего коллегу или предложат поработать на полставки.

Весы ‌‌

Этот день пройдет весьма продуктивно для тех Весов, кто занят в коллективной деятельности и у кого творческая работа, требующая неординарных решений. Успешно проходят профсоюзные и акционерные собрания. Вы сможете ощутить силу и общность людей, объединенных по профессиональному признаку. Можете рассчитывать на поддержку со стороны единомышленников.

Скорпион

Сегодня деловые партнеры и клиенты могут оказывать на Скорпионов негативное влияние, склоняя к перемене решений. Нежелательно подписывать договора о сотрудничестве. Вместе с тем, это благоприятное время для руководящих работников. Ваши управленческие решения будут взвешенными и максимально эффективными.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний и обмена опытом с теми, кто живет в других регионах и странах. Используйте для этого средства Интернета и деловую переписку. Вместе с тем, это не лучший день для обсуждения с коллегами текущих вопросов.

Козерог

Сегодня Козерогам могут предложить взять кредит на выгодных для вас условиях. Подумайте о своих инвестиционных планах – возможно, это окажется неплохим решением. Вместе с тем, это не лучшее время для тех, чья работа связана с творчеством. Будьте готовы к неожиданностям. Не откладывайте выполнение работы на последний срок, делайте все заранее.

Водолей

Сегодня звезды советую Водолеям ориентироваться на деловое партнерское сотрудничество. Если вы работаете в тандеме с партнером, то сегодня можете смело делегировать ему часть своих полномочий. Результаты работы от этого нисколько не пострадают. Те, кто работает в сфере услуг, не будут испытывать недостатка в клиентах, заказчиках.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб исключительно удачный день для делового конструктивного сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. В текущих делах у вас тоже не будет никаких проблем. И именно на текущих вопросах звезды советуют вам сосредоточить основное внимание. Используйте это время для повышения уровня профессионального мастерства.