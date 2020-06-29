Фэншуй-прогноз на июль: воспользуйтесь Земной Удачей

В июле земные энергии нас порадуют.

После 6 числа сложатся целых три благоприятные комбинации годовой и месячной звезд фэншуй: на юго-западе, северо-востоке и севере. Более или менее – на северо-западе.

Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите воспользоваться лучшим, что посылает нам Земная Удача.

Медлительность энергии «земляного» месяца проявится в том, что на уровне взаимоотношений все будет происходить достаточно неспешно, без неожиданных потрясений и кардинальных изменений.

Энергии юго-запада окажутся самыми сильными из благоприятных.

Комбинация звезд 4 и 9 будет особенно благоволить романтике, творчеству, обучению, путешествиям и саморазвитию.

Кроме того, с активным юго-западом хорошо пойдут дела, связанные с каким-то завершением, окончанием, фэншуй-преобразованиями, закладкой фундамента, генеральной уборкой, ремонтом и реставрацией, отказом от вредных привычек и похудением.

Стремительные в этом году северные энергии несколько замедлятся.

С проявленным севером в помещении в большей степени будет органично отдохнуть или заняться какой-то легкой, не особенно напряжной деятельностью. Хороший вариант – посвятить время профилактике, упредить и ослабить возможную физиологическую (и не только) проблематику.

Энергии северо-востока поддержат работу интеллекта.

Сочетание звезд 6 и 1 – это гармоничный альянс хорошей организации, дисциплинированности и целенаправленности с силой мысли, правильными идеями и умением находиться в потоке.

Здесь проиграется интересный сюжет о том, как в условиях неких ограничений и препятствий человек, тем не менее, умудряется играть по своим правилам.

А вот северо-западная картинка будет настраивать на работу, разработку и развитие новых проектов. Причем, с широким охватом или глобального масштаба, а потому энергозатратных и требующих новых вложений.

Для умиротворения и сглаживания энергий на северо-западе и севере полезно разместить какой-то заметный объект цвета огня, либо почаще включать здесь осветительные приборы.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.

Это традиционный в 2020 году восток, к которому добавится запад. Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени.

С пожеланием фэншуйного июля, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)