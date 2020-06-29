Какие знаки зодиака могут расстаться в июле

Таролог Саона составила свой прогноз, для кого середина лета станет серьезным испытанием.

Начало июля обещает быть трудным периодом для Львов. Именно в это время любые партнерские отношения пострадают от вашей излишней эмоциональности и растерянности. В целом месяц не предвещает Львам неисправимых событий, все в ваших руках и вы сами можете управлять своими реакциями. Отметьте для себя ситуации, когда ваши эмоции выходят из под контроля и не позволяйте агрессии разрушить отношения с партнером.

Бытовые проблемы и трудности на работе смогут отразиться на отношениях Скорпионов в июле. Для вас важны собственные ценности, и хотя месяц будет сменяться периодами необыкновенной близости и периодами конфликтов, вы способны развить рядовой спор до серьезной ссоры. Это не значит, что Скорпионы всегда будут инициаторами в скандалах, но если ваш партнер не отличается невозмутимым спокойствием — готовьтесь к чему-то большему, чем взаимные обиды.

В июле Стрельцам захочется легкости. Вы сможете переосмыслить то, что происходит в вашей жизни и избавиться от лишнего. Флирт и романтика в начале месяца покажется вам чем-то абсолютно бессмысленным, в потоке жизненных событий июля вы расставите приоритеты в совершенно другом направлении. Только вы сами можете решить, что вам точно необходимо, возможно, на данном этапе жизни расставание пойдет вам на пользу.

Если вы состоите в отношениях, в июле Водолеи рискуют освободиться от союза. Под освобождением вы будете подразумевать желание более свободной жизни, которую не будет ограничивать постоянный партнер. У Водолеев в этом месяце повысится тяга к новому и неизвестному, а также может возникнуть равнодушие ко второй половине. Если вы хотите сохранить отношения, вам придется бороться с собственной тягой к приключениям, даже если это кажется безобидной затеей.

Работа встает на передний план у Козерогов. У вас есть все возможности продвинуться по карьерной лестнице или вовсе добиться долгожданной смены рабочего места, достигая более перспективных целей. Это не может не радовать трудоголиков Козерогов, но вот любовный аспект может не входить в ваши планы. Отношения будут выстраиваться труднее обычного. Взаимные упреки и недопонимая достигнут своего апогея в середине месяца, когда вы должны будете принять трудное решение, касательно отношений.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.