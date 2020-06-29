Какие знаки зодиака в июле притянут богатство

Известный астролог Павел Глоба рассказал, у представителей каких знаков зодиака все будет хорошо с финансами в следующем месяце.

Топ счастливчиков возглавляют Близнецы. В июле судьба их будет всячески баловать. В любом деле будет сопутствовать удача. Это лучший период, чтобы воплотить в жизнь задуманные планы. И тогда успех не заставит себя ждать. Уже в конце июля представители этого зодиакального знака получат существенную прибыль.

Финансовое положение улучшится у Львов. В этом им помогут близкие люди. Июль – самое удачное время, чтобы устремиться по карьерной лестнице вверх. Чем больше усилий вы приложите в работе, тем больше денег получите.

Деньги потекут рекой и к Девам, однако для некоторых представителей этого знака зодиака такой процесс может быть мучительным. Ведь на пути к богатству им предстоит избавиться от старых привычек, принять немало непростых решений и почти полностью изменить свою жизнь. Если вам предложат возглавить необычный для вас проект или взять подработку – соглашайтесь! Это обязательно принесет вас солидную сумму.

Водолеям в июле придется привыкать к мысли, что риск – дело благородное. Чтобы обеспечить себе финансовое благополучие, им придется пускаться в авантюры. Прислушивайтесь к внутреннему голосу: он обязательно подскажет, какие решения приведут вас к успеху.

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