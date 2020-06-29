4 имени, у обладательниц которых очень склочный характер: с ними лучше не связываться

Значение имени может рассказать многое о человеке и дать возможность не тратить на «не того» свое время.

Уже на стадии знакомства можно догадаться, как будет складываться дальнейшее взаимодействие с обладателем того или иного имени.

Когда вопрос встает о том, какие женщины имеют самый склочный характер, в первую очередь вспоминают обладательниц мужских версий имен, олицетворяющих различные аспекты воинственности. Например, Александра. Оно означает защитницу, мужественного человека, а значит, конфликты и противоречия (войны) здесь неизбежны. Саше необходима борьба, а для борьбы нужны враги и соперники. Впрочем, как и соратники – и тут остается только надеяться, что вы попадете в ряды последних.

Не менее интересное влияние оказывает на судьбу женщины имя Антонина, которое также является производной от мужского имени Антоний, и расшифровывается как «противник». Антонина, соответственно, будет жить в поисках пресловутой битвы и постоянно ожидать нападения – отсюда и подозрительность в адрес окружающих, страхи и неуверенность в себе. И, разумеется, мелкие и крупные сражения в ее жизни будут случаться, а людям может быть странно и непонятно, откуда на пустом месте столько агрессии, почему нужно устраивать скандал там, где дело можно было решить миром или просто промолчать?

Конфликтные отношения с окружающими порождают высокомерие и гордыня. И здесь можно упомянуть достаточно много имен, которые означают царственное или божественное происхождение их носительниц. Они ждут подчинения и преклонения, и, когда сталкиваются с отсутствием уважения к своей персоне, начинают бурно выяснять отношения с «недостойными». Примером такого имени может быть Кира, в переводе с греческого означающая «госпожа».

И, конечно же, стоит упомянуть имена, означающие всевозможные бури и волнения. Например, Инна или еще один вариант этого имени Инесса – в переводе означает «бурный поток». То есть страсти будут кипеть и бурлить, выливаясь через край, как в душе женщины, так и во внешнем мире.

Диана Сабитова

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.