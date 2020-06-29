Знаки зодиака, которым светит изобилие ближайшие 10 лет

По мнению Павла Глобы, лишь 2 знака зодиака могут позволить себе «кататься, как сыр в масле» и «жить в шоколаде». Причем, ближайшие 10 лет.

Каждый из нас мечтает ни в чем себе не отказывать. И такая возможность обязательно будет, если вы относитесь к представителям этих двух знаков зодиака. Итак, давайте узнаем, кого же судьба так щедро одарила. Но не просто так, как может показаться.

Вселенная — это умный механизм, который сам знает, кому и что давать. Так вот, Овнам воздастся по заслугам за многие годы упорного труда и стараний. Судьба их за это отблагодарит. Начатые ими дела обязательно завершатся успешно. На достигнутом важно не останавливаться. Уже 2020 год начнет удивлять Овна приятными неожиданностями, переменами к лучшему. В течение целого десятилетия представители этого знака зодиака будут наслаждаться финансовой независимостью, им проблемы с деньгами не грозят.

Самый незабываемый десяток лет ожидает Стрельцов! Любые проблемы им по плечу, так как они напролом идут к своим целям. Путь порой довольно тернист, но они знают, чего хотят от жизни. Астролог уверен, что в семьях этого знака зодиака будет гармония и любовь, а финансовое положение будет стабильно улучшаться. Даже вполне можно рассчитывать на новое жилье или долгожданный переезд в другую страну.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.