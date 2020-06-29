5 привычек, которыми мы усложняем жизнь

Возможно вы даже не задумывались, что они у вас есть. А что если все пять?

1. Накручивания. Мы слишком много думаем «а что, если…». И думаем мы, к сожалению, акцентируя внимание преимущественно на самом пессимистичном исходе. Согласно статистике, 95% из того, что мы себе накручиваем, никогда не произойдёт.

2. Закладываем на других несбыточные ожидания. От природы мы склонны доверять другим. Друзьям, подругам, близким, мужчинам. Это приводит к тому, что порой мы очень сильно разочаровываемся, а сердца разбиваются.

3. Тратим время впустую. Смотрим бесполезные ролики на ютубе. Изучаем и сохраняем рецепты, которые никогда не приготовим. Читаем о глупых вещах. Поддерживаем по умолчанию ни к чему не приводящие дискуссии в интернете.

4. Откладываем на потом. Причем это касается всего, начиная с прочтения какой-нибудь книги и вплоть до похудения. Всегда находим себе оправдания и переносим что-то желательное на неопределённый срок.

5. Обсуждаем. Этот пункт нечто вроде продолжения 3-го. Мы говорим о других людях: о соседях, о моделях из инстаграма, о ютуберах, о козлах в рабочем коллективе. Но, как известно, эти разговоры ни к чему не приводят, а порой и вовсе способны нам навредить, если предмет обсуждения вдруг случайно узнает о нашем нелестном отзыве в его адрес.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.