Откажитесь от масштабных планов — финансовый гороскоп на 1 июля

Сегодня стоит сконцентрироваться на небольших и легких задачах.

Овен ‌‌

Это благоприятный день для тех Овнов, кто имеет творческие профессии и кому предстоит решать нестандартные вопросы в условиях конкурентной борьбы. Успешно проходят конкурсы, кастинги на занятие вакантной должности. Можно публиковать и рассылать резюме по поводу поисков работы. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки товара.

Телец

Звезды советуют Тельцам браться за те дела, которые в состоянии довести сегодня до полного логического завершения. Ваша сила сейчас именно в умении дожимать вопросы и получать от этого конкретный результат. Успешно поработают риелторы, строители, торговцы продуктами питания и офисные служащие. Хорошее время для подготовки отчетов и анализа состояния своего бюджета.

Близнецы

Благоприятно складывается этот день для Близнецов, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности. Вы сможете заключить выгодные сделки, ваши товары и услуги будут пользоваться высоким спросом. Также успешно проходят деловые встречи, поездки. Не пренебрегайте советами друзей и подруг. Принимайте участие в собраниях, совещаниях.

Рак ‌‌

Финансовые возможности Раков сегодня существенно повысятся, и вы сможете успешно решать материальные проблемы, связанные с покупкой товаров. Отношения с коллегами будут складываться эмоционально, но, тем не менее, конструктивно. Старайтесь сотрудничать с теми, кто вам симпатичен. Можно принимать финансовые решения, делать крупные покупки.

Лев ‌‌

У Львов в этот день многое будет зависеть от того, насколько эффективно вы сможете распределить свои силы и возможности при выполнении тех или иных дел. Старайтесь подходить творчески к стоящим перед вами задачам, не бойтесь экспериментировать и брать ответственность за результат на себя. Уделите внимание повышению квалификации, используйте все имеющиеся возможности для учебы.

Дева ‌‌

Это благоприятный день для тех Дев, кто, помимо основной работы, имеет дополнительную подработку (возможно, даже на неофициальной работе). Вы также преуспеете в тех делах, которые требуют уединенного кропотливого труда. Хорошее время для проведения расследований и научных исследований. Можно заниматься оформлением льготных выплат, компенсаций и субсидий.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется активнее включаться в коллективный производственный процесс. Сегодня ваша сила – в ваших друзьях и единомышленниках, в умении сотрудничать с деловыми партнерами ради достижения общего результата. Это один из тех дней, когда вы понимаете, что в одиночку не удастся добиться результата. Также это хороший день для среднесрочного планирования.

Скорпион

Скорпионы смогут укрепить свое положение на занимаемой должности и добиться продвижения в карьере. Это удачный день для руководящих работников, ведущих менеджеров и управленцев. Вы сможете правильно оценить сложившуюся ситуацию и принять единственно верные решения. Вместе с тем, звезды предостерегают вас от принятия эмоциональных решений при расходовании денег.

Стрелец

Стрельцам важно поддерживать свою деловую репутацию на должном уровне. Выстраивая деловые партнерские отношения, старайтесь не допускать отступления от правил и норм закона. Избегайте устных договоренностей, не подтвержденных юридически оформленными обязательствами. Следите за тем, чтобы договора точно и своевременно исполнялись.

Козерог

Козероги смогут успешно урегулировать некоторые финансовые вопросы. Это хороший день для урегулирования вопросов, связанных с долговыми обязательствами и банковскими операциями. Если обстоятельства складываются таким образом, что необходимо идти на финансовый риск, то будьте готовы к принятию подобных решений.

Водолей

Сегодня у Водолеев благоприятный день для укрепления и развития делового партнерского сотрудничества. Тем, кто работает с клиентами в сфере услуг, возможно, придется справляться с увеличивающимся потоком заказчиков и клиентов. Вместе с тем, воздерживайтесь от новшеств и усовершенствований, отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности.

Рыбы ‌

Рыбы преуспеют при решении конкретных практических вопросов. Сегодня постарайтесь не ставить перед собой масштабные, грандиозные задачи и ограничьтесь выполнением текущей работы. Нежелательно откладывать на завтра то, что можно успеть сделать сегодня, поскольку в этот день у вас будет высокий уровень производительности труда.

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