Исправьте прошлые ошибки — гороскоп на 1 июля

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обращает внимание на наследие прошлого, несущее в себе семя зла для будущего.

Небесная картина заставляет отложить на время новые планы, заняться реконструкцией былых событий и исправлением недоработок, но также помогает черпать из прежних резервов. Чутье на скрытый негатив дополняется чутьем на неиспользованные возможности. День подсказывает подходящие компенсаторные механизмы, возвращает забытый источник вдохновения, вынуждает обратиться к выстраданным материальным и духовным ценностям. В быту возможна таинственная находка, в духовной жизни — минута катарсиса.

Овен ‌‌

Обстоятельства этого дня не позволяют Овнам действовать так, как им хочется, не дают капризничать или поддаваться своим сиюминутным порывам. Тем не менее, шансы на удачу велики. Вероятность успеха выше, если вы не начинаете дела с нуля, а работаете над старой проблемой в знакомых рамках, завершаете проект, отдаете долг, готовы вернуться на время к прежним должностным или семейным обязанностям.

Телец

Тельцам судьба дарит второй шанс в сфере права, карьеры, образования, в планах на эмиграцию. Есть возможность доказать свои полномочия, реанимировать отношения, восстановить документ, вернуться к старому разговору или контракту. Интересующая вас вторая сторона желает того же, но ее действия сбивают с толку и порой напоминают провокацию. Если вы раскусили чужие мотивы, можно немного им подыграть.

Близнецы

Сегодня выбор у Близнецов невелик: любое начатое дело затягивает их, словно в воронку. Процесс работы, лечения, ремонта, домашних хлопот, финансовых процедур может затянуться. Ничего не остается, как только смириться с положением дел и извлечь из него практическую пользу. Увидеть ее не так уж сложно: сама жизнь заставляет вас навести в делах порядок и устранить накопившиеся опасные противоречия.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут довериться вдохновению или судьбе. День помогает распутывать головоломки в отношениях (или успешно избегать ловушек, если разрубить гордиев узел пока нельзя). В рамках прежних отношений, вы можете положиться на чужую доброту. К вам благосклонно отнесутся давние партнеры, внешние инстанции, благодарные клиенты, а порой с вами будут вынуждены вести себя благородно и старые враги.

Лев ‌‌

Сегодня ни одно занятие не обойдется у Львов без глубокого погружения в материал или в предысторию вопроса. Результат изысканий даст пользу в практическом плане, но придется смириться с болезненностью переживаний: будут затронуты неприятные для вас темы. Возможны странные находки в доме или офисе. Не лучший момент для чистки и уборки: сентиментальность помешает избавляться от лишнего и вредного.

Дева ‌‌

Сегодня Девы не в силах удовольствоваться поверхностным знанием, смутным воспоминанием или случайной непроверенной информацией, поэтому в любом деле склонны остановиться и «копнуть вглубь». День плодотворен для исследователей, для тех, кто соприкоснулся, в той или иной форме, со сложной, опасной и неоднозначной жизненной ситуацией. Избежать неприятностей вам помогут память и обострившееся чутье.

Весы ‌‌

Сегодня Весы имеют шанс поправить материальное положение за счет старых резервов: семейного имущества, наследства, совместного бюджета, прежних вкладов или накоплений. Лучше не покупать в этот день новинки, парадную амуницию и вещи для других людей. Окажутся «с сюрпризом» функциональные покупки: у них найдется параллельная область применения или они не будут использоваться по прямому назначению.

Скорпион

Скорпионам день дает возможность пользоваться прежними ресурсами и именно из них черпать поддержку. Это может быть и материальная помощь, и моральная выгода: поддержка родственников, соотечествеников или единоверцев, принадлежность к влиятельной социальной группе. Не придется заслуживать уважение окружающих или профессиональную репутацию с нуля. Можно положиться на свою интуицию, память или веру.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам опираться на тайные резервы, созданные в прошлом. Можно заметно продвинуться в решении застарелых проблем, связанных с совместным имуществом, наследством, налогами, кредитами. Вместе с материальным благополучием и безопасностью, день затронет и некоторые моральные ценности. Если вы ориентированы на духовную жизнь, в эти сутки можно посвятить себя ей без остатка.

Козерог

Для Козерогов это насыщенный и продуктивный день. При этом внешняя активность у многих Козерогов будет сведена к нулю и заменена интенсивной внутренней жизнью. Важный акцент дня — взгляд назад, с целью расчистить дорогу в будущее. В той или иной форме, потребуется обсуждение, осмысление и реконструкция прошлого. Если прежние связи и возможности использованы не до конца, пора исправить положение.

Водолей

Сегодня успехи Водолеев зависят от умения быть в тени, проницательности и знания суровых жизненных реалий. Лучше отсрочить вступление в должность или на время сложить новые полномочия, сознательно подстроиться под тех, в ком вы сейчас нуждаетесь. В качестве компенсации, вам стоит смелее использовать багаж прошлого и свои скрытые козыри: кому-то вы сейчас вновь остро нужны в своей прежней роли.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы получают преимущество (или «вангуют», что вскоре получат его). Звезды готовы на время вернуть вам ценный ресурс, привилегию или источник вдохновения. Благодаря им, у вас будет шанс реализовать планы, которые вы не успели осуществить вовремя, из-за лени или роковых обстоятельств. День помогает восстановить широкий угол обзора ситуации, дарит моральную компенсацию и духовную подпитку.

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