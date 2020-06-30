Китайская метафизика о здоровье в июле

В июле Звезда Болезни Тянь Жуй окажется в западном доме. Для нее это достаточно сильная и активная позиция.

Которая вдобавок будет «поддержана» самой негативной месячной звездой фэншуй – Пятеркой-желтой.

Поэтому если запад в вашем доме активно проявлен (например, ваше спальное место находится на западе личной комнаты или входная дверь находится на западе квартиры) проявите необходимую осторожность, займитесь профилактикой и обязательно повесьте на ручку западной двери или над ней металлический колокольчик в качестве ослабляющего негатив энергокорректора.

Звезда Болезни будет особенно вредна для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 2 и 8. Кроме того, бдительности не следует терять рожденным в годы, оканчивающиеся на 4, 6 и 9.

Дабы проиграть Звезду Болезни в позитивном ключе всем обозначенным лицам желательно в этом месяце регулярно чему-нибудь учиться.

В лечении будет эффективно и правильно совмещать лекарства и медицинскую помощь. В профилактических целях полезно обратить внимание на травы и лекарственные сборы из растительного сырья.

В смысле фэншуй, кроме запада, по-прежнему очень неприятным сектором остается восток. Больным и старым людям здесь спать нежелательно.

Истощает же Звезду Болезни северный сектор. Здесь находятся Врата Отдыха и Звезда Тянь Синь – главный врач в Ци Мень Дун Цзя. Поэтому правильный отдых в июле просто необходим. Особенно, если вы чувствуете, что ослаблены или немного занемогли. Помните, что июль как время межсезонья – энергосберегающий месяц.

Что касается правильного питания, то с середины месяца желательно отказаться или хотя бы существенно сократить употребление молочной продукции. Ее можно заменить теплыми сырниками или жареной моцареллой.

Для укрепления селезенки основное предпочтение следует отдать злаковым: пшену, гречке, перловке и сладким корнеплодам: тыкве, моркови, картофелю, приготовленному луку. И не забудьте про основные специи межсезонья: зеленый кардамон, корицу, мускатный орех и свежий имбирь.

Очень полезен отвар из фиников: 2 - 3 финика положить в воду и варить 15 - 20 минут. Напиток готов к употреблению!

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.