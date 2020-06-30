Число месяца: июль

Удивительный мир нумерологии способен рассказать о многих аспектах вашей жизни.

Изучение энергетики чисел поможет найти номер вашего жизненного пути на данный месяц. Осталось только сделать несложные вычисления.

Для начала необходимо рассчитать ваше персональное число года.

Возьмите дату своего рождения, например, 24.03.1984

Далее замените ваш год рождения на текущий год: 24.03.2016

Теперь сложите все цифры вместе:

2+4+0+3+2+0+1+6= 18

Складывайте получившееся значение до тех пор, пока не получится однозначное число: 1+8=9 — это и будет вашим персональным числом года.

Ваше число 1

В этом году июль является одним из самых динамичных месяцев, наравне с ним будет сентябрь, но об этом позже. В июле вы связаны с энергией числа 8. Это означает, что к вам вернется прилив сил и решимости, которых могло не хватать особенно во время периода ретроградного Марса. Тем не менее вы все еще будете чувствовать напряжение по поводу денежных вопросов. Это не станет вам мешать быстро и успешно справляться со всеми задачами. Проект, над которым вы работаете, может принести плоды к 18 июля. Также стоит обратить внимание на дополнительные финансовые возможности 20 и 29 июля. Если вы изучили ситуацию со всех сторон и уверены в себе, то пора действовать.

Ваше число 2

В июле на вас будет оказывать влияние энергия числа 9. Именно сейчас лучшее время, чтобы отказаться от старых моделей в вашей жизни, закончить все то, что доставляет вам дискомфорт. Те усилия, которые вы приложили ранее, не были напрасными. Теперь вы извлекаете важные уроки для себя. Вы сделали все возможное, и в июле можно наконец-то отпустить себя и начать движение по направлению к светлому будущему. Параллельно этим событиям может появиться успех в деловых вопросах, неожиданно откроются двери новых возможностей. Не пугайтесь перманентной тревоги — это остаточное явление после трудного астрологического периода.

Ваше число 3

В этом месяце вы почувствуете энергию числа 1. Новая волна эмоций, чувств и возможностей охватит вас. Ранее вы могли чувствовать, что вы упускаете момент. Время действий настало! В июле многое станет возможным. Но не забывайте о том, что вам нужен отдых, чтобы максимально воспользоваться всем тем, что будет идти к вам в руки. В июле есть большой шанс развития красивых отношений. Вам нужно подумать о том, что вы хотите развивать в себе, что приносит вам радость.

Ваше число 4

Скорее всего, в прошлом месяце вы попали в мощный круговорот событий. После такого шквала эмоций и действий у вас есть космическое разрешение на замедление хода событий в июле. Притормозите, взгляните на происходящее со стороны. Если сейчас вы проявите терпение, то дальше сможете получить намного больше. Очень много важных моментов, произошедших в прошлом, вам предстоит понять только сейчас. Именно поэтому июль станет в какой-то степени поворотным моментом. Число этого месяца для вас — 11. Оно говорит о том, что Вселенная будет посылать вам знаки, которые можно заметить, находясь только в расслабленном состоянии. Больше медитируйте, созерцайте и не торопитесь. Новые идеи, которые придут к вам в июле, могут иметь большее значение в будущем. Прислушайтесь к собственной интуиции.

Ваше число 5

Во-первых, если вы хотели отправиться в отпуск, то сейчас самое подходящее время. Вам полезно успокоиться, так как, сколько бы усилий вы ни прикладывали, очень многое будет ускользать от вас. В июле энергия числа 3 принесет вам красочные эмоции, яркие и неожиданные переживания, вы сможете почувствовать свою жизнь совершенно в другом ключе. Творчество — ваш главный инструмент на июль. Если в прошлом месяце у вас завязались отношения, то в этот период вы будете максимально ими наслаждаться и получите многообещающее развитие.

Ваше число 6

Предупреждение: для вас июль будет очень практичным месяцем. В целом весь год возлагает на вас ответственность в виде домашних и семейных забот, а также вам приходится прикладывать значительные усилия в вопросах карьеры. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать все эти аспекты вашей жизни. В вопросах дома в этом месяце могут потребоваться некоторые изменения, а также финансовые вложения. Будьте готовы к тому, что близкие люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке. Вам не нужно становиться опекуном, просто проявите немного заботы и не сбивайтесь с пути.

Ваше число 7

После трудного июня в этом месяце вы почувствуете желанный толчок энергии. Несмотря на то, что вы будете продолжать созерцать и изучать, а также развивать вашу внутреннюю духовность, июль предлагает отсрочку от интенсивности ваших чувств. Вы можете смело побыть наедине с собой, устроить себе творческий отпуск. В июле вам определенно нужна свобода. Не позволяйте беспокойству и недовольству разрушать вашу внутреннюю гармонию. Теперь вы находитесь на вершине некоторых реальных откровений. Это лучшее время для того, чтобы избавиться от изношенных моделей мышления.

Ваше число 8

В июле вам придется столкнуться с большей ответственностью. На вашем пути еще есть ситуации, которые требуют корректировки. В большей степени вашего внимания требуют вопросы дома и семьи. Многие из близких сами будут искать с вами встречи, так как сейчас вы являетесь тем источником, который может им помочь. Будьте аккуратны в финансовых вопросах. В июле включается «магнит» по привлечению удачи, не пропустите ее.

Ваше число 9

Несмотря на то, что вы можете чувствовать некоторый дискомфорт, июль для вас является фактически нескончаемой субботой. Это благоприятное время для того, чтобы строить планы по запуску нового проекта. В июле решения могут прийти неожиданно, но именно таким образом вы увидите реальную картину происходящего и поймете, куда вам двигаться дальше. В некоторой степени это переходный этап. На протяжении этого месяца вы будете либо дорабатывать что-то, либо избавлять от чего-то на корню.

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