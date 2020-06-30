5 сильных славянских имен, значения которых забыли

Мода на иностранные имена уже прочно укоренилась в нашем сознании.

Детей называют как героев американских (а иногда и бразильских) сериалов, совершенно забыв о том, что есть старые русские имена, не менее красивые и величественные. Известно, что каждое имя обладает собственной энергетикой, которая во многом определяет жизнь его владельца или владелицы, защищает и дарует особенную силу.

Не спешите называть свою дочь Мией или Арианой – взгляните, какие есть замечательные славянские варианты.

Нежана

Почти что Снежана, но более нежное и мягкое. Конечно, имя Нежана означает «нежная», но поскольку энергия имени – сильная, яркая, солнечная, то и обладательница имени отличается смелостью и высоким уровнем энергии. Она всегда полна сил и не может сидеть без дела, всегда поможет в трудную минуту тому, кто в этом нуждается. Имя Нежана имеет ярко выраженную теплую энергетику, не слишком стремительную, но все же довольно яркую.

Даромила

Даромила – «дарующая милость», поэтому нетрудно догадаться, что это имя обладает невероятно мощной энергией. В детстве Даромила отличается тем, что без промедления делится с друзьями своими вещами, игрушками: ей ничего не жаль для тех, кто рядом. С возрастом щедрость трансформируется, взрослая Даромила умеет различать, кого одаривать, а кого нет. Это мудрая девушка и женщина, которая готова окутать теплом и заботой тех, кто этого по-настоящему заслуживает.

Белава

Это девочка и женщина с твердым и открытым характером. Имя дает своей обладательнице крепкую волю и сильное чувство собственного достоинства, поэтому Белава не приемлет никакого пренебрежения и тем более унижения в свой адрес. Кроме того, она бережет чувства тех, кто ее окружает: Белава заботлива и участлива, хоть и не слишком уж мягка. От Белавы можно ждать четкого следования своим принципам, на нее точно получится положиться: она выполнит обещанное и никогда не предаст.

Купава

Это имя буквально переводится как «кувшинка» – очень нежное и мелодичное. Имя Купава – настоящая награда для девочки, потому что оно дарует своей обладательнице легкую энергетику, награждает позитивным взглядом на жизнь и вместе с тем дает огромную моральную силу, способность во всем и всегда идти до конца. Купава будет нежной и надежной – удивительно редкое сочетание качеств, соединенных в одной женщине!

Ведана

Это имя образовано от глагола «ведать», то есть знать что-то, что сокрыто от простого человека. Особенностью энергетики этого имени являются огромная способность исцелять: себя и окружающих. Девочка и женщина с именем Ведана – кроткая, мудрая и проницательная. Она понимает людей с полуслова, потому что знает, в чем они нуждаются. Ведана никогда не предаст и всегда поможет добрым советом и полезным напутствием.

Дарья Лопушкова

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