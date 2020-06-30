8 практических советов для успешной медитации

Медитация – одно из самых доступных и легких по исполнению средств для приведения психологического самочувствия человека в здоровое и спокойное состояние.

Для этого нет необходимости покупать дорогие курсы от мастеров йоги или ездить на другой конец города в специальный зал. Все, что вам понадобиться, это Вы сами. Рассмотрим несколько практических советов, которые помогут заниматься медитацией с большей легкостью и успешностью.

1. Для начала занимайтесь медитацией пару-тройку минут в день. Потом постепенно увеличивайте время до 15 минут и получаса. Такой медленный «вход» позволит вам избежать лени, отговорок об усталости и привыкнуть к практике медитаций без психологического сопротивления.

2. Медитировать лучше рано утром, когда вы чувствуете бодрость во всем теле, или незадолго до сна, тогда вы сможете заснуть глубоким спокойным сном.

3. Практику медитаций начинайте в том месте, которое ассоциируется у вас со спокойствием и удобством. Например, выделите в вашей квартире свободное место для релаксации. Постепенно медитации будут становиться вашим стилем жизни, и тогда вы сможете расслабиться в любом месте – будь то общественный транспорт или длинная очередь в магазине. Вы приобретете способность окунаться в ваш внутренний мир независимо от внешних обстоятельств и не будите тратить нервы на бесполезные переживания.

4. Примите ту позу, в которой вам наиболее комфортно. Можете сесть на стул или на пол, облокотившись о стену. Можете лечь (остерегайтесь заснуть при сильном расслаблении от медитации). Главное, чтобы медитации были связаны с приятным и удобным для вас положением тела.

5. Медитация направлена на улучшение вашего психоэмоционального состояния и общего здоровья организма, поэтому здесь недопустимо халтурить и не сосредотачиваться на процессе. Важно, чтобы Вы не приступали к медитации сразу после интенсивных занятий спортом или принятия пищи. Нужно быть максимально сосредоточенными на медитативной практике, поэтому избегайте перееданий и мощных силовых нагрузок. Приступайте тогда, когда почувствуете, что ваше тело отдохнуло и готово к концентрации.

6. Сосредотачивайтесь на вашем дыхании. Делайте глубокие вдохи, неспешно выдыхайте. Замечайте, как равномерно поднимается и опускается ваша грудная клетка. Можете сфокусироваться поначалу на каком-то одном участке тела и после этого сосредотачивайтесь на ощущениях. Когда почувствуете некоторое покалывание, знайте, что делаете все правильно – вы на пути к самоочищению вашего сознания.

7. Старайтесь не думать. Поначалу размышления и самоанализ будут мешать – это естественная жизнь нашего разума. Но с привыканием к медитациям мыслительные процессы отойдут на периферию сознанию и не будут беспокоить. Для этого акцентируйте внимание на дыхании и представляйте, будто вы со стороны наблюдаете за собой. Тогда поток мыслей, картинки в сознании постепенно будут вытесняться фокусировкой на дыхании и ощущениями в вашем организме.

8. По окончании медитации не стоит сразу открывать глаза и переходить к практическим делам. Позвольте себе насладиться ощущением спокойствия и внутреннего расслабления, почувствуйте любовь к себе. Когда вы начнете ощущать любовь к себе, тогда сможете с таким же чувством относиться к окружающим. Медитативная практика помогает вам жить в гармонии с собой и с миром.

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