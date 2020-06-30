5 женских имён, которые обладают исключительной интуицией

Они видят других насквозь, а события предугадывают с завидной точностью благодаря.

Яна

Девушки, которых нарекли именем Яна, обладают исключительной интуицией. Благодаря ей они способны словно читать мысли собеседника, даже самые потаённые. Они легко улавливают настроение и чувства людей.

Яны, как правило, умеют принимать очень верные решения в сложных и запутанных ситуациях с помощью врождённого дара и ясного ума.

Ника

Предчувствия женщин, которые носят имя Ника, практически всегда сбываются, даже если они мимоходом бросили: «Мне кажется». Происходит это оттого, что у них очень развито шестое чувство.

Зоя

Обладательницам имени Зоя очень легко выбирать себе друзей и партнёров: они сразу видят, что представляет собой человек благодаря своей исключительной интуиции.

Аделаида

Девушки, наделённые редким именем Аделаида, как правило, всегда добиваются поставленных целей, причём без особых «потерь». Врождённая сильно развитая интуиция помогает Аделаиде обходить острые углы и находить выход из самой трудной ситуации.

Марина

Обладательницы имени Марина имеют какую-то особенную, таинственную интуицию, позволяющую им избегать опасных, затруднительных ситуаций, предугадывать действия и чувства окружающих их людей.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.