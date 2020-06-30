2 знака зодиака, которые мастерски обманывают

Астрологи утверждают, что предрасположенность говорить неправду зависит от даты рождения человека.

В этом деле даже один день может стать решающим, поскольку в зодиакальном ряде существуют знаки, которые обожают врать. Но есть и те, которые практически всегда говорят правду.

По знаку зодиака человека можно сразу определить, склонен ли он ко лжи. По данным астрологов, самыми «врущими» являются два знака зодиака. Их представителям ничего не стоит сказать неправду, причем делают они это мастерски. О них и пойдет речь далее.

Близнецы. Данный знак зодиака занимает первое место в этом топе. Астрологи отмечают, что Близнецы умеют мастерски обманывать. Они кого угодно могут обвести вокруг пальца. Но Близнецы не виноваты в этом, ведь так распорядились звезды. Они имеют двойственную натуру, что нередко толкает их на ложь. А еще представителей этого созвездия считают легкомысленными натурами. Причем, когда они врут, то делают это без злого умысла, а ради забавы.

Порой выходит так, что Близнецы могут улыбаться человеку в лицо и мило с ним общаться, а потом начать очернять его в другом кругу общения. Особенности характера представителей этого созвездия делают их самыми большими лгунами среди всех знаков зодиака.

Скорпион. Ему принадлежит второе место в топе главных лжецов зодиакального ряда. Астрологи уверяют, что Скорпионы не так просты, как могут изначально показаться. Нередко они становятся лживыми и изворотливыми, если необходимо «провернуть» какое-либо дело. Они врут не ради забавы или в качестве развлечения, а ради достижения поставленных целей.

Скорпионы являются довольно властными людьми, они обожают держать все под своим контролем и манипулировать окружающими. Наибольшей власти нередко им помогает достигать именно ложь. При этом они отлично понимают, когда врут окружающие. Чаще всего с помощью неправды Скорпионы скрывают свои истинные чувства, ведь так проще отомстить или получить власть над кем-либо, отмечают астрологи.

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