Развивайте перспективные планы — финансовый гороскоп на 2 июля

Почему стоит сместить фокус с сиюминутных выгод в сторону долгих перспективных направлений?

Овен ‌‌

У Овнов сегодня благоприятное время для поступательного и стабильного развития делового партнерского сотрудничества. Успешно идет переговорный процесс, может состояться подписание взаимовыгодного договора о долгосрочном сотрудничестве. Активно пойдет работа с клиентами в сфере услуг. Воздержитесь от финансовых спекуляций.

Телец

Благодаря трудолюбию и вниманию к деталям Тельцы смогут добиться позитивных практических результатов при выполнении текущей работы. Подойдите к делам с позиции накопленного опыта и попытайтесь изыскать резервы для увеличения производительности труда. Основной резерв – в рациональном использовании рабочего времени. Вместе с тем это не лучшее время для подписания юридически обязывающих документов.

Близнецы

Тем Близнецам, кто долго и упорно нарабатывал базу клиентов при работе в сфере услуг, сегодня удастся добиться хороших результатов. У вас не будет недостатка в клиентах и заказчиках. Также это хороший день для делегирования части своих полномочий деловому партнеру (в случае если вы сами не справляетесь). Будьте внимательнее к техническим деталям в работе.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам не начинать новых дел, а браться только за те дела, которые сегодня же можно успеть закончить. Уделите серьезное внимание взаимоотношениям с коллегами по трудовому коллективу. Личные отношения играют немаловажную роль в успехе ваших дел. Преуспевают строители и мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Лев ‌‌

Сегодня у типичных Львов благоприятный день для укрепления деловых контактов. Возможно, вам предложат принять участие в какой-то сделке. Внимательно отнеситесь к подобному предложению, поскольку оно может оказаться выгодным. Но не торопитесь сразу же принимать решения. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и привлечь к своим услугам новых клиентов и подписчиков.

Дева ‌‌

Девы смогут укрепить свое финансовое положение. Сегодня ваши дела будут идти в неспешном ритме. Однако, несмотря на это, вы будете работать весьма основательно и качественно, так, что потом уже не придется ничего переделывать. Это хорошее время для приобретения навыков работы, прохождения курса производственной практики, стажировки.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам сосредоточить внимание на деловых контактах и аналитической работе с информацией. Поступающие вам сведения, даже если они были получены случайным путем, следует не просто принимать во внимание, но и воспринимать как особые знаки, подсказки. Хорошее время для торговли и транспортных услуг.

Скорпион

Скорпионам важно вести взвешенную финансовую политику. Это не лучший день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми задолженностями. Попытка договориться с кредиторами о рассрочке платежей на более льготных условиях не приведет к желаемому результату. При расходовании наличных денег не идите на поводу у своих эмоций.

Стрелец

Сегодня типичные Стрельцы будут склонны к построению грандиозных планов и ориентированы работать с прицелом на перспективу. Многие вопросы вам помогут решить друзья и единомышленники. Вместе с тем, не стоит ожидать ценных советов от деловых партнеров. Не поддавайтесь на попытки партнеров повлиять на ваши планы с целью скорректировать их.

Козерог

Козерогам рекомендуется полагаться только на себя в текущих делах. Сегодняшний день может быть связан с нарушением делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы являетесь руководителем, то следует строже контролировать исполнение своих приказов и распоряжений. В середине дня вам, возможно, поступит важная информация.

Водолей

Водолеям необходимо работать с прицелом на будущее. Не ждите сиюминутных выгод, развивайте перспективные направления. Сегодняшний день принесет вам неожиданные удачи в вопросах сотрудничества с единомышленниками. Обязательно принимайте участие в производственных или профсоюзных собраниях, совещаниях, планерках. Вы преуспеете в приобретении опыта, углублении профессиональных знаний.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб сегодня не лучший день для оформления ипотечного кредита или перекредитования. Некоторые вопросы, которые вы сегодня планировали урегулировать, решить так и не удастся по независящим от вас причинам. Это хорошее время для контактов с начальником, особенно если им является женщина. Руководящие работники примут эффективные управленческие решения.

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