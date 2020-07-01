Луна подогревает азарт — гороскоп на 2 июля

11-12 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Стрельце усиливают потребность в разнообразии и почти всюду предоставляют выбор.

День не обещает стабильности, зато подогревает азарт, снимает зацикленность на неприятном, пробуждает творческий дух и чувство юмора. Можно успеть на двух фронтах или остроумно решить задачу, не решаемую стандарными средствами. Динамику и яркость впечатлений обеспечит активный образ жизни. Хорошо сменить обстановку, сорваться в короткое путешествие, устроить «зеленое» мероприятие или романтическую авантюру. Полезны упражнения на гибкость и ловкость. Приветствуется интерес к туризму, спорту.

Овен ‌‌

Этот день добавит Овнам энергии, мобильности и предприимчивости. Пик энтузиазма придется на утро, но большинство Овнов будет пребывать в деятельном состоянии вплоть до ночи (особенно, если появилось поле для параллельных маневров). В деловой и личной жизни многие представители знака станут легкомысленными игроками и авантюристами, не желающими задумываться о близких последствиях своей активности.

Телец

Тельцам сегодня не обойтись без дополнительного источника энергии и вдохновения, а также без ловкости, гибкости и доли хитрости. Вы будете постоянно опаздывать и упускать шансы, если медлительны в движениях и консервативны в своих взглядах, не способны быстро перегруппироваться и с полуслова понять чужую шутку. Вас могут вовлечь в чужие дела. Нежелательно начинать дела и заключать важные сделки.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно устоять против игр, в которые их втягивает окружение. К счастью, большинство маневров в эти сутки совершенно безобидно. Бросить вам шуточный вызов могут друзья, партнеры, объекты вашей симпатии и даже случайные знакомые. Но вам стоит быть осмотрительнее, если вы не разбираетесь в подоплеке происходящего - например, плохо понимаете чужой язык или нюансы другой культуры.

Рак ‌

Ракам день сулит очередную серию хлопот, зато не обещает скуки. Выполнение любых обязанностей будет связано с приключением, чего вам совершенно не следует бояться. Вы познавательно проведете время и найдете остроумное решение для задачи, которую не могли решить стандартными средствами без риска для своих интересов. Вам может помочь иногородний коллега, зарубежный клиент или партнер-иностранец.

Лев ‌‌

Сегодня Львы почувствуют прилив сил и поймают творческую искру. Приятное ощущение «выхода из подземелья» даст физическая или эмоциональная разминка. Львам, склонным зацикливаться в одиночестве на неприятном, а также подверженным влиянию семьи и близкого окружения, звезды советуют сделать над собой усилие и сменить обстановку в принудительном порядке: положительный эффект не заставит себя ждать.

Дева ‌‌

Сегодня на Дев влияет атмосфера в семье или группе, в доме или временном месте обитания. Она провоцирует легкомыслие, переменчивость и ложную смелость. Не тот день, когда можно принять правильное необратимое решение, заложить прочный фундамент, купить машину или дом. Можно найти остроумный выход из тупика, ловко решить сиюминутную проблему. Сравнивая варианты, важно видеть их побочные эффекты.

Весы ‌‌

Весов день зовет в путешествие и обещает в нем яркие впечатления. Не будет проблем с компанией, транспортом и технической поддержкой. Полезно совмешение занятий или развитие параллельных связей. Если вы прикованы к рабочему месту или к дому, желательно найти время для разминки - например, для посещения спортзала или прогулки с питомцем. Кабинетному затворничеству лучше предпочесть командировку.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше включиться в повседневную жизнь с ее приключениями и неизбежными хлопотами. Если вам трудно приступить к новому делу, звезды советуют взяться за него через силу: как говорится, лиха беда начало. На волне минутного энтузиазма будет побежден страх и удачно взято первое препятствие, успешно пройдут мелкие маневры и небольшие сделки, можно преуспеть в двух направлениях сразу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы получат импульс к действию, быстро сориентируются в обстановке и подойдут к делу творчески. Наряду с потаканием своим капризам, мотивом многих Стрельцов будет желание нравиться, угодить одному человеку или нескольким людям сразу. Нехватку постоянства и такта с лихвой компенсируют ловкость, смелость и чувство юмора. Прекрасный день для небольших начинаний, занятий спортом, флирта.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше сделать перерыв в важных делах и взяться за что-то менее существенное, не связанное с большой ответственностью и подразумевающее выбор. День привносит в жизнь динамику, предлагает сменить обстановку, побывать на природе, найти время для спорта. Отличное поле для разминки - дом, дача, авто или офис (если вы знаете предел своих сил и действуете в безопасных для себя рамках).

Водолей

Водолеям стоит провести этот день с единомышленниками. Он формирует нужную атмосферу для игр, походов, путешествий, развлечений, приглашает легче смотреть на жизнь. Активный образ жизни поможет вам освободиться от телесных зажимов и психологических комплексов. Если у вас несколько хобби, в течение дня удастся посетить две-три сетевые группы или тусовки. Неплохой момент для творчества, романтики.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут позволить себе долю легкомыслия. Сама атмосфера этого дня советует избегать чрезмерной серьезности и излишней прямоты. Можно поддаться импульсу. Однако стоит помнить, что любовные, деловые и прочие маневры хороши лишь до определенной черты, за которой начинаются ваши давние иллюзии. Чтобы не пасть вновь их жертвой, к внешней свободе вам стоит добавить внутренний самоконтроль.

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