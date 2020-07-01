Разберитесь с чувствами и мыслями — любовный гороскоп на 2 июля

Кому-то сегодня нужно остаться наедине с партнером, а кому-то — со своими мыслями.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня вами овладеет нежелание что-либо менять в вашей личной жизни. Впрочем, ситуация не требует активности с вашей стороны, сейчас отношения с партнером радуют стабильностью. Одинокие Овны обдумывают планы поиска второй половинки.

Телец

Наладить отношения с любимым человеком Тельцам поможет отзывчивость и чуткость. Помогите партнеру удовлетворить его потребности в сочувствии, и вы благополучно обойдете в отношениях острые углы. Одиноких Тельцов ожидает весьма значимая встреча.

Близнецы

Для того, чтобы пересмотреть некоторые взгляды на отношения с любимым человеком, звезды советуют Близнецам в этот день соблюдать дистанцию и воспринимать ситуацию глазами постороннего. Если вы пока одиноки, непредвиденные обстоятельства приведут вас на романтическое свидание.

Рак ‌‌

Текущее положение планет говорит, что сегодня в жизни Раков не будет спокойствия. Впрочем, бурные события в итоге благотворно скажутся на отношениях с объектом вашей страсти. Если вы пока одиноки, в общении с окружающими постарайтесь действовать более обдуманно.

Лев ‌‌

Не исключено, что сегодня вы будете подвержены сомнениям относительно дальнейших перспектив в отношении второй половинки. Временное расставание поможет правильно оценить возможности вашей связи. Одиноких Львов ждет насыщенная светская жизнь с новыми знакомствами.

Дева ‌‌

Для того, чтобы поймать удачу, надо поверить в себя. Звезды подсказывают Девам сосредоточиться на своих достоинствах и действовать решительнее. Если вы пока не встретили свою любовь, внешние обстоятельства подстегнут вашу активность в устройстве личной жизни.

Весы ‌‌

Сегодня ситуация в личной жизни во многом будет зависеть от вас. Скорее всего, умение создать гармоничную обстановку подтолкнут вторую половинку к проявлению нежности и любви. Если вы пока одиноки, сегодня вас ждет заманчивое предложение, от которого вам не захочется отказываться.

Скорпион

Не исключено, что занятость на работе спутает ваши планы относительно запланированного романтического вечера с объектом вашей симпатии. Звезды советуют отложить все дела и посвятить время партнеру. Одинокие Скорпионы могут влюбиться с первого взгляда.

Стрелец

Астрологические влияния текущего дня усилят ваш авторитет и влияние в глазах любимого человека. Это позволит укрепить отношения и насладиться возросшим доверием друг к другу. Одиноким Стрельцам полезно побыть в уединении и разобраться с чувствами и мыслями.

Козерог

Козерогам звезды в этот день предоставляют шанс наладить отношения со своей пассией. Нельзя сказать, что для вас это будет легко, однако, результат примирения стоит затраченных усилий. Если вы пока одиноки, не пренебрегайте возможностью познакомиться с помощью деловых связей.

Водолей

События сегодняшнего дня внесут некоторую пикантность в любовные отношения Водолеев. Однако постарайтесь, чтобы это не переходило за определенные рамки. Если вы пока не встретили свою любовь, проанализируйте шансы со всеми возможными кандидатурами.

Рыбы ‌‌

Многих Рыб ждет день, полный хлопот. Впрочем, предстоящие дела доставят вам удовольствие, так как вы вместе с любимым человеком с головой погрузитесь в их исполнение. Если вы пока одиноки, общение с представителем противоположного пола принесет душевное умиротворение.

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