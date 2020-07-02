Астролог о затмении: «Откажитесь от важных дел 5 июля»

Астролог Марина Мещерская объяснила, какую опасность для важных дел несет лунное затмение, которое произойдет 5 июля.

Она рассказала об особенностях коридора затмений нынешнего лета. По ее словам, цикл начался с затмения Луны 5 июня и закончится аналогичным затмением 5 июля. Оно состоится в 7:29 по московскому времени. Как отметила специалист, неверные действия в эти дни могут обернуться неудачами.

— До 5 июля постарайтесь не совершать важных дел и операций. Вы можете ошибиться и потом пожалеть об этом, — цитирует астролога Пятый канал.

Она подчеркнула, что опасность грядущего затмения усиливается из-за того, что оно совпадает с 15-ми лунными сутками. Это время считается критичным по причине повышенной эмоциональности у людей. 15-е лунные сутки продлятся с 5 июля 22:48 по 6 июля 23:25.

Мещерская добавила, что неблагоприятным суткам на смену сразу придет удачный период. Он продлится с 6 по 14 июля. Именно в эти дни лучше проводить решающие встречи и заключать важные контракты. Астролог посоветовала до 12 июля из-за ретроградного Меркурия быть внимательными к делам, которые связаны с обучением, получением информации и сделками.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.