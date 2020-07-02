Фейерверк чувств ворвется в жизни одиночек — любовный гороскоп на 3 июля

Сегодня нужно чаще выходить из дома, знакомиться и общаться.

Овен ‌‌

Если вашему активному характеру не по душе однообразие в личной жизни, сегодня наиболее благоприятное время для того, чтобы необычно провести досуг со второй половинкой. Одиноким Овнам желательно снизить планку требований к потенциальным спутникам жизни.

Телец

Личная жизнь Тельцов в этот день далека от спокойствия. Постарайтесь не впадать в крайности и не стараться изменить все и сразу в отношениях с любимым человеком. Если вы пока одиноки, кто-то из ближайшего окружения может подтолкнуть вас к глубоким переживаниям.

Близнецы

Не исключено, что сегодня вам придется собраться в дорогу и на время покинуть любимого человека. Впрочем, поездка поможет прояснить некоторые загадки, связанные с поведением партнера. Одиноким Близнецам не стоит уповать на случайности и счастливые стечения обстоятельств.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня для Раков как никогда важна дипломатичность. Прямолинейные действия принесут нежелательный результат, что может осложнить взаимопонимание со второй половинкой. Одиноких Раков ждет незабываемая встреча.

Лев ‌‌

Если вы не сразу получите ожидаемых результатов в общении с любимым человеком, постарайтесь не беспокоиться. Возможно, второй половинке нужно время, чтобы решиться на изменения. Одинокие Львы с удовольствием сделают кое-кому романтический сюрприз.

Дева ‌‌

Девы могут успешно использовать благоприятные возможности в отношениях со своей пассией, на которые они раньше не обращали внимания. Если вы пока не встретили свою любовь, в неординарной ситуации вы сможете разглядеть лучшие качества потенциального избранника.

Весы ‌‌

Гармония и взаимопонимание с любимым человеком постепенно возвращаются в ваши отношения. Стать единым целым вы сможете, если отдадитесь порыву чувств и проявите любовь к своей пассии. Одиноким Весам звезды обещают встречу с человеком схожих взглядов на любовь и романтику.

Скорпион

Не исключено, что любимый человек может почувствовать усталость от вашей ревности и выразить недовольство. Постарайтесь обуздать свои переживания, тем более, что для недоверия партнеру нет оснований. Одиноких Скорпионов ждет фейерверк ярких чувств!

Стрелец

В этот день вы с радостью отложите дела и насладитесь обществом любимого человека. Внести разнообразие в чувства вам поможет загородная прогулка вдвоем или планирование романтического путешествия. Одинокие Стрельцы не готовы жертвовать своей свободой ради сомнительной перспективы.

Козерог

Для того, чтобы нормализовать ситуацию в личной жизни, вам желательно восстановить запас жизненных сил и напитаться энергией. Попробуйте провести этот день в уединении, посвятив время своим интересам. Одинокие Козероги поймут, что жизнь прекрасна несмотря на временное отсутствие любви в их жизни.

Водолей

Возможно, в этот день Водолеям захочется сделать выводы из текущих отношений с объектом своей страсти. Постарайтесь учесть их при обдумывании дальнейших перспектив. Человек из ближайшего окружения чутко отнесется к настроению одиноких Водолеев.

Рыбы ‌‌

В этот день вам будет трудно понять, когда любимый человек шутит, а когда говорит всерьез. Добиться взаимопонимания вам поможет умение вовремя перевести беседу в нужное русло. Одинокие Рыбы, не упустите благоприятный момент для сближения с привлекательным человеком.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.