5 причин не влюбляться в Весов

Конечно, все люди прекрасны и в каждом есть что-то, за что можно полюбить.

Это так, но если речь заходит о Весах, помимо этих милых черт, из-за которых вы начнете встречаться с человеком, вылезет куча всего такого, о чем вы не подозревали. О том, почему встречаться с Весами – плохая идея, читайте в этой статье.

Они постоянно мечутся

Рожденные под знаком Весов никогда и ничего не могут решить. Они не умеют выбирать, постоянно просят совета и даже требуют, чтобы решение было принято за них. Разумеется, при таком подходе ни о какой ответственности речи быть не может, поэтому, если вы встречаетесь с Весами, все важные решения будут взвалены на ваши плечи. Так себе перспективка.

Весы безынициативны

Одно вытекает из другого: они не любят принимать решения и они ничего не делают, чтобы как-то проявить себя. Весы никогда не предложат вам чем-то заняться (ну если только это не связано с удовольствием), потому что для этого надо напрягаться, а Весы очень не любят прикладывать усилия. Они бы спали все время и смотрели бы сериалы про любовь, наслаждались бы вкусной едой и питьем. Нет, ну а что!

Они флиртуют направо и налево

Весы – знак партнерства. Налаживание связей у них в крови, их хлебом не корми дай найти к кому-нибудь подход. При этом они могут сходиться с людьми, совершенно не достойными их внимания – и все это из-за жажды общения. Вечные переписочки и встречи, даже если есть постоянный партнер. Ну и кто это вытерпит?

Весам важно, «что люди подумают»

Весы хотят быть как все – везде быть принятыми и любимыми. Поэтому если вы вдруг не соответствуете чьим-то стандартам, Весам будет неприятно показываться с вами в обществе. Звучит дико и неприятно, да? Так оно и есть.

Вам придется быть идеальным партнером

Потому что Весы всегда имеют в голове образ идеального партнера, они наделяют его волшебными, просто нереальными чертами и страшно расстраиваются, когда человек не соответствует Весовским ожиданиям. Вас будут тонко шантажировать, чтобы вы стали таким, как вас видят Весы. Оно вам надо?..

Дарья Лапушкова

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