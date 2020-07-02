Прогноз астролога: «Для России наступит время испытаний»

В конце июля и августе Россию ждут испытания, возможны перестановки во власти.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.

«22 июля Солнце переходит в знак Льва. В этот период трудно скрыть любые недостатки. Например, для нашей страны Лев – это время испытаний, когда все всплывает наружу. Возможны перестановки в правительстве, в других властных структурах. Труден для России и август, но в этом году мы встретимся с проблемами более закаленными и мощными», — считает специалист.

Бородачев связывает поджидающие страну проблемы с тем, что Россия по знаку зодиака Водолей. Этот свободолюбивый знак является противоположностью амбициозному Льву, оттуда и все проблемы.

Также астролог напомнил, что с 5 июня по 5 июля продолжается коридор затмений, который может негативно воздействовать и на каждого человека, и на ситуацию в некоторых странах.

«Коридора затмения люди опасаются, и не зря. Мы видим, что сейчас творится в США. Разнузданной вакханалии маргинальных элементов стоит опасаться во всех странах. Из глубины души могут подниматься вещи, которые нас пугают, вызывают депрессию. В этот период много разводов, много пар, которые собирались пожениться и передумали. Сейчас время сильных людей, которые в сложный период могут выполнять работу. Это проверка на прочность», — говорит Бородачев.

Однако по окончанию коридора затмений наступит благоприятное время для продуктивной работы и восстановления разных сфер экономики после пандемии.

«Сейчас период глобальной перестройки в головах, в делах, намерениях, государственном устройстве. Чем мы лучше настроимся в июле, тем более можно пойдут позитивные процессы в течение этого и последующих лет», — предупреждает эксперт.

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