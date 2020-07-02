Девушки каких знаков зодиака избегают замужества

Астрологи рассказали, представительницы каких знаков зодиака не хотят выйти замуж и даже опасаются замужества.

Среди них оказались девушки-Овны, которые очень активны и избегают рутины. По словам специалистов, брак для них является юридической формальностью. Отмечается, что такая женщина выйдет замуж только в случае реальной необходимости.

Рожденные под знаком Льва девушки отличаются своей целеустремленностью. Они тщательно выбирают претендента в мужья. Именно поэтому Львы не стремятся как можно скорее создать семью. Также не спешат с замужеством и Водолеи. Эти женщины свободолюбивы, их нелегко усмирить. Помимо прочего, для них важет материальный достаток. Если мужчина мало чего добился, то он получит отказ.

Девушки-Близнецы тоже отличаются независимостью. Их отличительная особенность — безразличие к дорогим подаркам и шикарным кольцам. Семейная жизнь может быстро надоесть представительнице этого знака.

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