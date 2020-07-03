Как разные знаки зодиака переживают предательство

По мнению астрологов, зодиакальный знак человека определяет, как он будет реагировать на предательство.

Так, Овны в подобной ситуации злятся в первую очередь на себя. А вот Тельцы ощущают разочарование в жизни.

Близнецы же стремятся развить конфликт не только с самим предателем, но и окружающими. А Раки стараются понять, что они сами сделали не так.

Львы не могут осознать, как допустили предательство, в то время как обиженные Девы начинают подозревать всех своих друзей и близких.

Весы реагируют на предательство эмоционально, вплоть до слез. Скорпионы также бурны в проявлениях чувств, но они с наибольшей вероятностью будут злиться и кричать.

Стрельцы, скорее всего, будут думать, что предательства стоило ожидать. А вот Козероги сильно расстраиваются и стремятся на время отгородиться от людей.

Водолеи, вероятно, будут делать вид, что случившееся их не волнует. А вот Рыбы склонны излишне драматизировать, даже если ситуация была не самой страшной.

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