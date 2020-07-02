4 женских знака, которые выделяются из толпы

Их всегда видно. На общем фоне они – словно яркие бабочки, которые приносят энергию и вдохновение тем, кто просто оказался рядом.

О женщинах зодиака, которые выделяются всегда и везде, читайте в этой статье.

Начнем со стихии огня: женщина под знаком Овен – самая яркая и энергичная. Выделяется она просто потому, что настолько мощная энергия бьет в самое сердце того, кто оказался рядом. Женщина-Овен ведет себя раскованно и заряжает пространство сексуальной энергетикой, а также ароматом побед и свершений. Это настоящая женщина-воин, но в то же время она напоминает чем-то ребенка. Такая же непосредственная и честная, местами наивная – это просто фонтан искренности и неподдельных эмоий. Одевается Овен так, что все сразу понятно, что смотреть надо на нее. Особенно любит она все оттенки красного и эпатажные фасоны, кричащие, ни разу не спокойные – как и она сама.

За Водолеями прочно закрепилась слава самых оригинальных, а уж если мы говорим о женщинах-Водолеях, то уж они необычны вдвойне. Во-первых, их внешний вид. Множество странных украшений, нетипичного цвета волосы, романтично-небрежный наряд… Все призвано выделить эту женщину и показать, какая она нестандартная. Вообще самый большой страх женщины-Водолея – быть такой, как все, поэтому она всячески избегает посредственности. Водолейка расскажет вам кучу удивительных историй, она будет фонтанировать идеями (их у нее миллион), погрузит вас в атмосферу загадочности, а уходя, заберет эту атмосферу с собой. Так что придется придумать, как жить без нее дальше...

Эта дама выделяется своей безупречностью. О чем бы ни зашла речь – у нее все в порядке: белая выглаженная блузка, дорогие духи (или просто ее родной запах исключительного высокомерия). Она выделяется не чем-то экстраординарным, а тем, что она максимально правильная. Где бы она ни появилась, всем становится немного не по себе: кажется, что с неба на землю спустилось божество, перед которым нельзя ударить в грязь лицом. Речь Девы – на удивление точная и ясная, заслушаешься. Кстати, не стоит думать, что Дева с этим своим занудством несексуальна, напротив, она напоминает строгую учительницу из рекламы: помните, она учила, что рот по-испански – ля бока, а губы – ля лябра… Сто процентов она была Девой.

Помните Маргариту из романа Булгакова. Так вот она – чистый Скорпион. Мистичная, источающая бешеную энергетику, всюду оставляющая шлейф недоумения – женщина-Скорпион незамеченной не останется. Ее энергия такая же яркая и стремительная, как у женщины-Овна, но более чувственная, это такая закрытая сексуальность, отчего более манящая. У нее будет самая возбуждающая одежда, но вы это поймете не по тому, как она одета, а по тому, что вы почувствуете, когда она окажется рядом. Женщина-Скорпион выделяется чем-то, что заключено в ней самой, внутри, чем-то, чем искрится ее зачастую совершенно безумный взгляд.

Дарья Лопушкова

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