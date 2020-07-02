Топ-5 женских имен, которые притягивают деньги

Имя человека предопределяет судьбу человека.

Кому-то изначально везет на финансовом поприще, а кому-то придется приложить усилия, чтобы добиться высокого достатка. Предлагаем вашему вниманию список женских имен, обладательницы которых всегда будут жить в богатстве.

Татьяна

Мощнейшая энергетика этого имени помогает достигнуть Татьяне высоких результатов в карьере, она с легкостью может возглавлять компании и потому неплохо зарабатывать.

Елена

Елена – девушка, которая имеет четкие цели в жизни. Елена всегда и везде успевает. Благодаря своим способностям Елены быстро находят себе профессию по душе, которая приносит им стабильный заработок.

Наталья

Обладательницы имени Наталья имеют задатки мужского характера, а потому они решительны, упорны, знают, чего хотят. Несмотря на преграды и благодаря своим лидерским задаткам, они находят высокооплачиваемую работу.

Лидия

Лидия всегда знает, чего хочет, имеет четкие цели в жизни. Можно сказать, что деньги сами работают на женщин, которых назвали этим именем.

Ольга

Девушка по имени Ольга обладает особым умением приумножать заработанные финансы. Несмотря на то, что Ольга любит тратить деньги, делает она это так, что потраченные деньги не наносят ущерб ее бюджету.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.