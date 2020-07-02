Как по кулаку узнать особенности вашего характера

Когда человек знает свои сильные и слабые стороны, это дает ему огромное преимущество в жизни, так как благодаря им можно быстрее достичь успеха и избежать неудач.

Для того, чтобы узнать свои сильные и слабые стороны характера сожмите свою руку в кулак быстро и не задумываясь, и сравните свой кулак с изображением на картинке.

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Вариант №1

Вы одарены силой духа, лидерским потенциалом, возможностью красивой и женственной походкой идти к своим целям. Вам суждено занимать верхние позиции в мире, проходить индивидуальный путь успеха. Вас отличает то, что люди сами тянутся к вам, помощи просить не нужно — она приходит сама. Невероятная притягательность и умение упорно работать над собой и несгибаемость перед обстоятельствами восхищают людей окружающих вас. Вам угрожает только одно — стремления важно соизмерять с силами, не допуская переутомлений и внутреннего перенапряжения. Идя к достижениям, помните и о любви к себе.

Вариант №2

Вы сопереживающая и преисполненная достоинства. Вы умеете преподносить себя так, что с легкостью избегаете злых сплетен и продолжаете идти к успеху. Вам даровано такое свойство — природная

дипломатичность, отличает вас от других. Бескорыстность, благородство: вы никогда не руководствуетесь только выгодой, не поступитесь принципами, даже ради быстрого взлета в карьере или высокого денежного гонорара. Кроме того, вы очень цените семью и свои дружеские связи, на них можно положиться и им можно доверять. Слабое место, как ни странно, любовь к людям и преданность. Иногда они оказываются сильнее логики и заставляют растворяться в чужих проблемах, окружать себя потребителями. Важно бороться с этим и учиться говорить «нет»!

Вариант №3

Вы дерзкая и эмоциональная. Вы сражаетесь за справедливость и не даете себе пройти мимо чужой беды. Вам присуще иметь очень доброе сердце, даже если внешняя оболочка колючая и неприветливая. Ранимые и нежные внутри, испытывающие море чувств, не всегда понимающие, как верно с ними разобраться. Вы обладаете высокой степенью ответственности, готовы подставить плечо и первыми прийти на помощь. Но использовать вас и манипулировать не стоит! Утратив раз ваше доверие, восстановить его практически невозможно.

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