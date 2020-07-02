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Овен: спасаем деньги от Меркурия

Рамблер23 минуты назад

Июль уже позади, и не расстраивайтесь, если что-то не успелось и не исполнилось.

Впереди интригующий июль – тогда-то вы и сможете оторваться на полную катушку. А как именно – перемыть потолки в доме и прополоть весь огород или обежать все любимые бары с подругами – смотрите в новом астропрогнозе на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Почему нужно держаться за нынешние отношения всеми лапками, меньше сорить деньгами и не бояться конкуренции, расскажет практикующий таролог Ольга. А еще она отметит, как разворот ретроградного меркурия повлияет на Овнов и какие важные советы дают знаку Ангелы. Скорее смотрите новый видеогороскоп на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

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Гороскопы

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