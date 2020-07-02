Телец: курс на эгоизм

Впереди новый месяц и новые возможности.

Например, посадить томаты, картошечку и зелень или устроить дачную вечеринку с шашлыками и песнями под гитару – все такое заманчивое и интересное. Что именно выбрать – подскажет наш новый астропрогноз на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Почему стоит разрыть в недрах своей души эгоиста, не поддаваться аморальным авантюрам Марса, почаще наведываться к родным и близким и учиться на чужих ошибках – на эти и многие другие вопросы ответит практикующий таролог Ольга. Скорее смотрите новый видеогороскоп на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», ставьте лайки, делитесь настроением в комментариях и подписывайтесь на обновления, чтобы и дальше смотреть в будущее вместе с нами.