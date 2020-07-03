Расставьте акценты — гороскоп на 4 июля

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге требует конкретики, подчеркивает любые противоречия и уязвимости.

Ее оппозиция к Меркурию исключает простое жонглирование словами, предлагает повторно обсудить недоработки, расставить акценты, озвучить претензии и принять срочные меры. Конструктивный разговор повышает виды на конечный успех, но не гарантирует легкой победы над застарелой проблемой. В ходе любого дела велик риск осложнений: поломок, обострения болезней, ссор, стрессогенных ситуаций. Не исключены травмы, случаи рукоприкладства, бытовые, производственные и налоговые конфликты с переходом на личности.

Овен ‌‌

Овнов этот день провоцирует на споры и конфликты, в том числе, со старшими и начальством. Ожидается обострение разногласий в семье. Многие Овны рискуют сами добавить масла в огонь, заняв агрессивную и, в то же время, двойственную позицию. Суету и напряженность внесет неотложное дело. Возрастают риски. Возможен стресс или травма. Не лучший момент для попытки выступить в роли дипломата, миротворца.

Телец

Тельцов сегодня ждет коварная ловушка, выбраться из которой удастся при помощи нестандартного ловкого хода. Важно набраться смелости и не бросать благое дело. Несмотря на приключения, финал истории обещает стать счастливым (правда, ваша победа может быть отсрочена на день или два). Вас может подвести партнер или другой человек, на которого вы рассчитывали и которого считали своим надежным тылом.

Близнецы

Сегодня лучший способ избежать хлопот для Близнецов - быть в стороне от событий. Близнецам, ввязавшимся в приключение, придется забыть о комфорте и сражаться до конца. Многие Близнецы окажутся в горячей точке местного значения из-за авантюры друзей. Стоит прикинуть цену коллективных рисков и связанных с ними вложений: возможно, они вам сейчас не по карману. Вероятен штраф, убыток, высокий налог.

Рак ‌‌

Сегодня Раки рискуют оказаться на «поле боя». Любые переговоры могут перейти в спор и личный конфликт. Не исключено, что именно вам придется изворачиваться и оправдываться. Не лучший день для любых начинаний: велика вероятность угодить в юридическую или моральную ловушку. Вы можете быть осмеяны или подвергнуты атаке. Стоит отменить выступление, визит, судебное заседание, вступление в должность.

Лев ‌‌

Львам сегодня будет не до отдыха или развлечений. Срочные хлопоты потребуют самоотдачи и оперативной техподдержки. Придется пожертвовать своим покоем или здоровьем. Возможна командировка, визит в сервис. Если речь идет о хронической болезни, стоит приготовиться к болезненной, но нужной процедуре. Достоинство дня - быстрый ход событий. Не лучший момент для начала путешествия или для открытия дела.

Дева ‌‌

Для Дев этот день не будет легким, однако звезды настоятельно советуют не пасовать перед препятствием. Шансы победить в опасной игре высоки, но потребуются такие качества, как смелость, оперативность, ловкость, находчивость, быстрота реакции и нестандартное мышление. В некоторых случаях, будет вполне достаточно имитации угрожающего маневра и остроты на язык. В неожиданный момент поддержат друзья.

Весы ‌‌

Сегодня источник беспокойства для Весов - дом, бизнес, семья или территория. Велик риск переворачивания и оспаривания прежних договоров, повторного вторжения в ваши владения или покушения на права. Вместо дипломатии потребуются жесткость и бескомпромиссность. Из-за всплеска агрессии и обострения противоречий будет легко выйти из правового поля: перейти грань, обидеть близких людей, разжечь ссору.

Скорпион

Сегодня ни один путь не станет для Скорпионов легким. Великт риск ссор, поломок, войны интересов, опасных игр, противоречивой информации. Ожидаются трудности с получением помощи, особенно, срочной. Приключения ждут даже на знакомых маршрутах. И все же многие Скорпионы отправятся в дорогу (или начнут смело преследовать другие свои цели). Дальнейшее развитие событий покажет, что они не прогадали.

Стрелец

Сегодня звезды тестируют Стрельцов на деловые качества. Возрастают риски в сфере бизнеса и финансов, в налоговой области. Начинания чреваты убытком. Нежелательны инвестиции, покупки, стабилизационные мероприятия. Купленные вещи окажутся бракованными или небезопасными в эксплуатации. При должной ловкости и опыте, острую ситуацию можно использовать для того, чтобы что-то продать, сбросить балласт.

Козерог

Негативные влияния этих суток перевесят для большинства Козерогов положительные. Вы будете уязвимы, беззащитны перед чужими словами и поступками. Высок риск поставить под угрозу семью, владения, достижения, оказаться перед неразрешимым выбором. Переживания лишат равновесия и спровоцируют обострение недомоганий. Лучше не искушать судьбу и минимизировать свое участие в событиях до завтрашнего дня.

Водолей

Водолеям день сулит вынужденные хлопоты и, порой, скрытые опасности. Возрастает риск осечек в пути, убытков в делах, осложнений в быту, проблем со здоровьем, ссор с окружением. Возможны двойственные ситуации, требующие балансирования между противоположностями. Корни неприятностей следует искать в прошлом - например, в пренебрежении долгом, неаккуратном отношении к технике или к своему организму.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам стоит действовать с опаской, а лучше всего, отложить задуманное. В эти сутки резко возрастает риск осложнений, в том числе, из-за импульсивности. Вы можете пострадать от тех людей, вещей или идей, которые обычно приносят вам пользу или служат опорой. Друзья или судьба не дадут вам упасть на дно, но все же имеет смысл отложить шаг до завтра: вы получите желаемое с меньшими затратами.

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