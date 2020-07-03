Что ждет Землю 4 июля и стоит ли этого бояться

Надвигается волнительная дата – 4 июля 2020 года, когда все планеты выстроятся в одну линию.

Такое случится вообще впервые за всю историю существования Солнечной системы (точнее, того ее промежутка, который мы можем наблюдать).

Событие это действительно грандиозное: что-то подобное произошло в 1982 году, и после этого по всему миру прокатилась волна землетрясений и вулканических извержений. Отдельные ученые даже связывают Афганскую войну и события в Чернобыле, распад СССР и другие тяжелые моменты в истории нашей страны именно с парадом планет 1982 года. Так это или нет – неизвестно, доказательств связи по крайней мере точно нет, но это не мешает строить гипотезы.

То, что мы наблюдаем в мире сейчас – пандемия, по мнению некоторых лиц, является следствием «подготовительного» парада планет, который произошел в январе 2020. Именно после него на нас обрушились неутешительные известия о новом коронавирусе, которым во всем мире заразились уже около пяти миллионов человек.

Что же будет теперь, если коронавирус – следствие «легкого» парада планет? Какими будут последствия Полного июльского парада планет? Не обходится без пугающих пророчеств: многие астрологи и эзотерики предвещают чуть ли не Третью мировую войну (будем, конечно, надеяться, что все же обойдется). А насчет пандемии – есть мнение, что Полный парад планет спровоцирует появление еще более опасного и агрессивного вируса (господи, нет, сколько можно), который выкосит все население земного шара.

Впрочем, ни одного внятного доказательства пугающих предсказаний нет, поэтому ученые-скептики не рассматривают всерьез ужасающие перспективы уникального астрономического события (подумать только – впервые!). В любом случае, мы стоим на пороге чего-то нового, а изменения – естественная часть эволюции.

Очень надеемся, что после 4 июля никакого конца света не случится, а все перемены будут только к лучшему.

Дарья Лопушкова

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