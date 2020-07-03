Как нужно питаться знакам зодиака

Вот говорят, что мы – это то, что мы едим. А в астрологии есть альтернативное мнение: то, что мы едим, зависит от того, кто мы.

Кто мы по знаку зодиака, конечно. Оказывается, изменить свою жизнь можно, просто подкорректировав питание.

Овны частенько перебарщивают с мясом и острыми специями, что сказывается на их настроении. Чтобы утихомирить агрессию, попробуйте добавить больше сладкого вкуса в то, что вы едите. И конечно, будьте осторожны с алкоголем – он может выпустить вашего внутреннего минотавра.

Тельцы, как истинные гедонисты, склонны к перееданию. Звезды советуют вам ограничить потребление мучного и сладкого, да и вообще следить за объемами. Объемами порций.

Близнецы – любители ярких, но легких вкусов. Считается, что продуктом Близнецов является сыр, особенно твердых сортов. В случае телесной разбалансировки просто поешьте сыра: дело в том, что кальций, в изобилии содержащийся в сыре, мгновенно восстанавливает Близнецовые силы.

Знак Рака связан с жидкостями, которые циркулируют в организме. Соответственно, проблемы Раков чаще всего связаны с тем, что воды слишком много или слишком мало. Регулируйте количество соли и не забывайте есть суп.

Львы частенько перебарщивают с огнем – в самом прямом смысле. Чтобы избежать изжоги и других неприятностей, просто ограничьте потребление жирной и острой пищи. И не ешьте, если вы в ярости.

Девы отличаются внимательным отношением к тому, что они едят. Единственная рекомендация, которую можно дать этим адептам здорового питания, заключается в том, чтобы обращать больше внимания на то, в какой обстановке они принимают пищу. Звезды говорят, что светлая и нескучная обстановка улучшит пищеварение Дев.

Весы склонны к тому, чтобы заедать стресс или терять аппетит на почве эмоций. Следите за тем, чтобы режим питания нарушался как можно реже, потому что в вашем случае залог здорового питания в регулярности.

Беда Скорпионов – злоупотребление различными стимуляторами, от кофе и до чего серьезнее. Ешьте то, что успокоит вас и даст реальную энергию, а не иллюзию всемогущества на несколько часов.

Особенность Стрельцов состоит в том, что у них плохо развито чувство меры. Есть часто и понемногу – ваша идеальная схема, Стрельцы. Кислый вкус поможет ускорить обмен веществ, если вы все же не сдержались и переборщили.

Козероги остро нуждаются в минералах. Идеальная диета — много овощей и мяса. А вообще, Козероги – ребята серьезные, так что и сами знают, что и когда им есть.

Водолеям сложно дать совет по питанию: оно настолько стихийное и неожиданное, что непонятно, где и когда подстилать перинку. Поэтому совет такой: чаще полагайтесь на свою интуицию в выборе блюд, партнеров по трапезе, времени и места приема пищи. Прислушивайтесь к себе.

Основная задача Рыб – снизить потребление различных расслабляющих средств и ограничить себя в сладком и соленом. Вообще Рыбам было бы неплохо держать себя в рамках – гастрономических, и не только.

Дарья Лопушкова