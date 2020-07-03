Что ждет Землю после 4 июля

Парад планет, который ожидается уже 4 июля, вызвал массу опасений среди людей, верящих в астрологию.

В соцсетях появилась информация, что это уникальное явление может стать предвестником катастроф или происшествий.

Астролог Высшей школы классической астрологии Александр Астрогор рассказал, так ли опасен на самом деле парад планет и что он из себя представляет.

По некоторым данным, в следующий раз такое явление можно будет увидеть только через 141 год. Астрогор уверен, то, что мы увидим, это скорее малый парад — в одном секторе будут три планеты и Луна. По его словам, парад — это когда планеты «собираются в одну кучу в пределах 90 из 360 градусов» или когда появляется пять планет в одном знаке.

В июле будут стоять всего три планеты в промежутке 180 градусов. А это не парад, — сказал он.

Астролог также отметил, что в Козероге соберутся три «главные планеты» — Юпитер, Сатурн и Плутон — они влияют на политику и социум. Для такого сочетания у него не совсем утешительный прогноз.

Эти планеты будут формировать обманы. В общем, ничего хорошего ни в политике, ни в экономике. Тем более, что эти планеты не идут в ногу с другими. Они скорее откатывают назад, — поделился Астрогор.

Специалист рассказал, что пять ретроградных планет из десяти многое тормозят, дают простой. При этом Марс — планета активности — будет связан с Чёрной Луной, которая всегда даёт агрессию и военные действия. К тому же ретроградные планеты порождают неуверенность, что уже заметно отражается на жителях Земли.

В реальности экономика у всех просела, хорошо, хоть люди вышли на работу, но их опять пугают новой волной. А всё потому, что ретроградные планеты дают страхи, неуверенность, — заявил астролог.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва отметила, что наука не использует термин «парад планет» — его выдумали журналисты, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы поддерживают такой способ популяризации наблюдений за космосом. Она добавила, что это небесное явление не окажет никакого влияние на Землю, вопреки ожиданиям некоторых людей, которые связывают это событие с катастрофами.

Астроном уточнила, что движение планет не отличается быстротой, и поэтому парад образуется постепенно, так что наблюдать за ним можно будет около двух недель. Этим явление отличается от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно «назначенное» время.

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