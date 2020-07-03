4 знака зодиака, в которых точно не стоит влюбляться

Как известно, влюбленность не всегда приносит только положительные эмоции.

Станут ли возникшие чувства счастьем или же напротив большой ошибкой зависит только от нас. Астрологи выделяют знаки зодиака, любить которых бывает очень сложно.

Сложнее всего любить представителей данного знака. Девы одним из самых самодостаточных знаков. Нередко они смотрят на отношения с аналитической точки зрения. Где-то в глубине подсознания они боятся близко подпускать людей. Пытаясь построить с Девами отношения, необходимо серьезно постараться.

Нелегко строить отношения со Скорпионами. Все дело в том, что они и сами не всегда знают, что хотят. Нередко они меняют свое отношение к чему-то или кому-то. Кроме того, не всегда можно предугадать их действия. Все это становится преградой в отношениях с представителями знака. Скорпионы могут сильно изматывать своих партнеров.

Помучиться придется и тем, кто решит построить отношения с Водолеями. Представители знака от природы закрытые и самодостаточные натуры. Для них сложно открываться свою душу новым людям. Их зачастую сложно понять, ведь они сохраняют дистанцию. Водолеи смогут позволить себе ответные чувства только, если доверяться человеку и не будут бояться быть ранимыми.

Представители знака практичны и трудолюбивы. С одной стороны, это делает их незаменимыми работниками и партнерами по бизнесу. А с другой, они относятся к любви и отношениям как к бизнес-сделке. Представители знака здраво оценивают своего партнера, взвешивая его преимущества и недостатки. Они доверяют только здравому смыслу, но не сердцу.

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