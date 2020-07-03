5 имён, которые носят умные люди

В этой статье мы расскажем вам, обладатели каких имен имеют самый высокий интеллект. Список был составлен специалистами в области подбора персонала.

Юрий

Мужчины, названные этим именем, являются одними из самых трудолюбивых, амбициозных и ответственных. Все эти качества дополняет высокий интеллект, благодаря которому Юрию и удается достичь успеха в выбранной сфере.

Владимир

Владимиры являются уверенными в себе, умными и справедливыми. Также они обладают высоким интеллектом и необычайной харизмой. Кроме того, мужчины с этим именем, как правило, имеют несколько высших образований или даже ученую степень.

Виктор

Это имя с латинского переводится как «победитель». Мужчины с этим именем обладают очень порывистым, энергичным, целеустремленным нравом. Викторы часто становятся хорошими писателями, учеными, предпринимателями и даже политиками.

Мария

Девушки с этим замечательным именем чаще всех среди представительниц прекрасного пола занимают руководящие посты. Кроме того, им не составит труда качественно разобраться в маркетинге, дизайне и экономике.

Анна

Это имя также попало в список наиболее умных людей. Кроме высокого интеллекта, Анны также имеют напористый и целеустремленный характер.

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