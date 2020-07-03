4 мужских знака, которых невозможно удержать дома

Мужчины, для которых семейный очаг — это просто слова, они хотят приключений и готовы в любую секунду вырваться из семейной рутины.

Овны вспыльчивые и горячие мужчины, с ними можно почувствовать всю гамму ощущений, но, к сожалению, только в краткосрочных романах. Они долго не могут остепениться и делают это только после 35 лет. Поэтому подумайте сможете ли вы остепенить столь вспыльчивого и эксцентричного мужчину.

Такой мужчина может жениться очень рано и даже быть какое-то время примерным семьянином. Однако характер мужчин-Близнецов таков, что часто их накрывает кризис, когда они считают, что жизнь их скучна и однообразна. В такие моменты они испаряются и ищут острых ощущений.

Творческая личность, которая в постоянном поиске свободы. Львы даже будучи в браке считают себя свободными. Они эгоистичны и всегда ставят свои интересы на первый план. Выбирая в спутники жизни мужчину-Льва, нужно быть осторожной и помнить, что рассчитывать нужно в первую очередь на себя.

Стрельцы очень любят детей и могут быть хорошими мужьями. Этот тот случай, когда все зависит от спутницы жизни рядом. Когда у стрельца на душе все спокойно, а в семье все гладко, он вполне может сорваться с цепи и бросить все ради надуманных проблем. Такому мужчине нужны приключения и «американские горки» в отношениях, даже если вы женаты уже не один год.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

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