Самые честные: знаки зодиака, которым тяжело дается ложь

С детства нам внушают, что всегда нужно говорить правду, но в жизни люди ведут себя по-разному.

Кто-то лжет постоянно, кто-то только в исключительных случаях. Астрологи выделяют 4 самых честных знака зодиака, которым ложь в любой ситуации дается крайне тяжело.

Стрелец возглавляет рейтинг честности, поскольку для него не существует ситуаций, в которых он мог бы солгать. Его прямолинейность иногда обескураживает, поскольку Стрелец максимально правдив даже в самых щекотливых моментах, например, в случае супружеской измены. Даже рискуя потерять отношения, он расскажет правду, потому что для него это важнее, чем последствия. Иногда может показаться, что Стрелец не испытывает неловкости за то, что выносит правду на всеобщее обозрение даже там, где промолчало бы абсолютное большинство. Он может высказать все, как есть, невзирая на последующие неприятности для себя или окружающих, потому что считает честность своей главной добродетелью. Стоит отметить, что и с собой Стрелец максимально честен: он всегда способен признать свою неправоту.

Овен не просто честен, а скорее бесцеремонен и прямолинеен до крайности. Он говорит все, что думает, нисколько не заботясь о том, что его слова могу глубоко ранить собеседника и надолго выбить из колеи. Овен считает ниже своего достоинства смягчать высказываемую правду или выражаться дипломатично. В его понимании честность – это максимальная точность в изложении ситуации. Это касается и личных, и деловых отношений: в ситуации с Овном вам не стоит опасаться интриг за спиной. По отношению к себе представители этого знака столь же категоричны: если Овен ошибается, он всегда признает свою вину и постарается все максимально исправить.

Перфекционизм Девы не имеет границ, поэтому, если уж она решит высказать все начистоту, то не остановится на полпути. Она может долго молчать, но, если ее чаша терпения переполнится, то Дева разберет ситуацию до последнего кирпичика. И неважно, какие будут последствия. Однако очень часто «правдивость» Девы не имеет ничего общего с желанием докопаться до сути. Она во всем стремится к идеалу и критикует все и вся с целью этого идеала достичь. Правдивые высказывания Девы не имеют целью кого-то обидеть, так она просто пытается искоренить несовершенство.

Если вы столкнулись с правдолюбцами из этого списка в жизни, помните, что их поведение – это не только желание искоренить ложь, но и влияние звезд.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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