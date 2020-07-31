9 растений, которые привлекут в дом богатство

Что поставить на своем подоконнике, чтобы приманить к себе деньги?

Для того, чтобы у вас водились деньги, эксперты по фэншую советуют держать в доме определенные виды растений. Специалисты считают, что они способствуют материальному благополучию.

К денежным растениям эксперты относят каштан Гвиана, всем известный как денежное дерево. Его следует заводить тем, кто сменил место работы.

Еще одним растением, притягивающим денежный поток, называют комнатный бамбук или Драцена Сандера.

У нас в стране большой популярной пользуется толстянка, а многие даже не подозревают, что она приносит в их дом денежную энергию.

Не нужно игнорировать фикусы и фиалки, ведь они также привлекают деньги в ваш дом. Как, впрочем, и плющ обыкновенный.

Магическими свойствами исполнять желания, касаемо финансов, обладает красивое растение — кордилина.

Защищает от ссор и скандалов, приносит денежное счастье в дом кислица треугольная.

Нельзя оставить без внимания шпороцветник, как отмечают эксперты.