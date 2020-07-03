Как вырваться из «матрицы», если не устраивает жизнь, которой ты живешь

Многие современные люди не довольны своей жизнью, но при этом не понимают, как жить по-другому.

Часть из них, описывая свое существование, сравнивает себя с героем фильма «Матрица», но не может сформулировать, что именно их не устраивает. Если поискать синоним слова «матрица» - это будет «система» или «шаблон». И действительно, сложно не согласиться с тем, что наша жизнь вполне подходит под это определение: с рождения мы живем по правилам, заданным обществом и сверяем свои достижения с определенными критериями успешности. Многие люди делают то, что понятно и принято в обществе. У них присутствует масса внутренних ограничений: стереотипов, установок, шаблонных решений, над которыми не надо задумываться. Если вдруг вы осознали, что устали так жить, что это не приносит радости и не ведет к успеху, то попробуйте отбросить страхи и сделать шаг из «матрицы» на волю.

1. Начните думать самостоятельно и будьте честны с собой. Это может оказаться непросто, но без этого шага вы не поймете, в каком направлении двигаться и быстро вернетесь к матричному шаблону. Спросите себя, чего вы хотите на самом деле, а не потому, что так принято или так делают все. Что сделает счастливым именно вас? Чем бы вы занялись, если бы были свободны от всех обязательств и не были вынуждены зарабатывать деньги? Возможно, ответ, пришедший из вашего подсознания, удивит вас, но он укажет направление движения.

2. Начните осознавать себя и свои желания с самых простых вещей. Остановитесь на минуту и спросите себя: чего я хочу в данный момент своей жизни? Если это поначалу покажется сложным, задайте себе вопрос: что я хочу съесть на завтрак или как я хочу провести выходной? Постарайтесь отказаться от привычного шаблона и не берите в расчет желания и планы других. Прислушайтесь к своим внутренним ответам и не переживайте, что они могут не совпасть с привычными вам. Только так вы сможете начать менять свою жизнь.

3. Определите дела, которые отнимают ваши силы и время, но которые вы не считаете нужными, а выполняете по привычке. Займитесь тем, что интересно именно вам, даже если окружающие не будут с этим согласны.

4. Присмотритесь к своему окружению: возможно, с частью людей вы общаетесь из вежливости или по инерции. Ищите единомышленников, с кем будет интересно и легко.

Чтобы сделать первый шаг к свободе из привычной «матрицы», начните жить настоящим моментом, почувствуйте, что приносит вам истинную радость и дает новизну ощущений. И вы быстро поймете, что жизнь налаживается.

Марина Басманова, клинический психолог

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