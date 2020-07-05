Боритесь с непониманием — любовный гороскоп на 6 июля

Пришло время дать отпор непониманию, которое придет сегодня в ваши отношения.

Овен ‌‌

Сегодня вашему любимому человеку не будет хватать вашей заботы и опеки. Позвольте своей пассии побыть капризным ребенком и возьмите на себя родительскую роль. Одиноким Овнам понадобится поддержка для налаживания общения с противоположным полом.

Телец

Звезды подсказывают, что для Тельцов сегодняшний день может стать решающим в отношении второй половинки. Постарайтесь внести ясность между вами, это поможет придти к взаимному согласию по ряду пунктов. Если вы пока одиноки, то не стоит ждать чуда.

Близнецы

Сегодня вы сможете особенно отчетливо понять истинные мотивы поступков любимого человека. Это поможет изменить некоторые собственные представления о любовных взаимоотношениях. Одиноким Близнецам желательно активнее посещать светские мероприятия.

Рак ‌‌

Не исключено, что Ракам придется взять на себя преодоление психологического барьера между собой и любимым человеком. Для этого вам надо проявить всю силу своего характера. Если вы пока одиноки, не спешите делать выбор между несколькими кандидатурами.

Лев ‌‌

Постарайтесь сегодня как можно меньше объяснять любимому человеку мотивы своих поступков. Для вашей пассии действия будут гораздо важнее слов. Одиноким Львам звезды рекомендуют не тратить время на заведомо безнадежный вариант отношений.

Дева ‌‌

События в любовной сфере в этот день потребуют от вас не подарков и не комплиментов в адрес любимого человека, а способности выслушать и понять партнера, даже если он не совсем прав. Одинокие Девы могут разочаровать своим безразличием слишком активных поклонников.

Весы ‌‌

Для многих Весов сегодняшний день обещает быть многообещающим. Если ваш любимый человек готов выполнить любое ваше желание, постарайтесь понять что для вас действительно важно. Одинокие Весы всерьез задумаются о приоритетах в партнерских отношениях.

Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют не стараться понравиться объекту своей страсти. Ведите себя естественно, пусть ваша пассия сама увидит все положительные стороны вашего характера. Если вы пока не встретили любовь, проанализируйте допущенные ранее ошибки.

Стрелец

Стрельцов сегодня ждет спокойный, гармоничный день. Насладитесь тихим вечером наедине с любимым человеком и обменяйтесь своими мечтаниями о будущем. Если вы пока одиноки, вечер принесет вам приятное, душевное общение с представителем противоположного пола.

Козерог

Не исключено, что вам и любимому человеку будет непросто понять друг друга. Поэтому постарайтесь выражаться ясно и четко, а главное – доброжелательно. Одиноким Козерогам не стоит ставить крест на потенциальном партнере, даже если первое свидание не удалось.

Водолей

У Водолеев ожидаются долгожданное и приятное событие. Давно намеченное путешествие позволит вам с любимым человеком набраться новых впечатлений и освежить чувства. Если вы пока одиноки, поведение поклонника станет причиной замечательного настроения.

Рыбы ‌‌

Несмотря на разного рода препятствия и помехи постарайтесь выполнить просьбу второй половинки. Иначе вам придется приложить немало сил, чтобы поднять настроение любимому человеку. Одиноким Рыбам можно рассчитывать на взаимность со стороны интересующего их человека.