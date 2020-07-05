Схватка пессимизма и оптимизма — гороскоп на 6 июля

15-16 лунные сутки. Утром встреча Луны и Сатурна спровоцирует минуту пессимизма и затишья, создавая впечатление, что день «не задался».

В уныние способен вогнать возврат прежних порядков, страх перед прошлым, перед проверкой, контролем, одиночеством или возмездием. Во второй половине дня Луна в Водолее внезапно снимет апатию и подаст все в другом свете. Новый настрой поможет преодолеть утренний коллапс и заняться несколькими делами параллельно — например, текущими делами и личной жизнью.

Овен ‌‌

Для Овнов этот день начнется не слишком удачно. Велика вероятность возврата целого «пакета» строгих правил и ограничений, попадания под гиперопеку или гиперконтроль. Вторая половина дня неожиданно позволит вам вздохнуть свободнее. Вы сможете наверстать упущенное, занимаясь двумя делами параллельно. Важные эксперименты, деловые и романтические мероприятия желательно планировать на вечернее время.

Телец

Важными стратегическими задачами Тельцам сегодня лучше заняться прямо с утра. В начале дня возможности несколько ограничены, зато можно не бояться сюрприза. Во второй половине суток из-под ваших ног будет выбита опора, вам станет сложнее хранить верность своим принципам и убеждениям. Внезапно изменятся личные планы или внешние обстоятельства. Везение в это время вероятнее в текущих мелких делах.

Близнецы

Утром Близнецам стоит убедиться в том, что их дела в порядке и ресурсы не пострадали. Заслуживают внимания новости в сфере безопасности, в области кредитования, налогообложения, наследования имущества, возмещения убытков. Вторая половина дня поможет вам сбросить груз беспокойства. Можно заняться не совсем обычным делом и слегка развеяться: встретиться с друзьями, устроить романтическое свидание.

Рак ‌‌

В первой половине дня Ракам опасно выходить за очерченные границы. В общении важно держать дистанцию, не навязываться и не пытаться взломать чужие барьеры. Независимо от эмоционального градуса событий, вам лучше не забывать про свои обязательства: без них не будет и прав. С приближением вечера атмосфера станет менее официальной. Появится шанс найти ключик к чужим вкусам или обходной путь к цели.

Лев ‌‌

Для Львов этот день стартует с неприятного ограничения, вызванного профессиональной ситуацией, самочувствием или внешними обстоятельствами. Легко оказаться «в заточении», без сочувствия и помощи. К вечеру многие пути откроются. Будет временно снят барьер, исчезнет недавняя суровость партнера или обида друга. Появится шанс наладить отношения, восстановить симпатию или неформальное сотрудничество.

Дева ‌‌

Этот день Девам лучше начать с самодисциплины, умеренности и закрепления успехов. Не стоит терять голову от любви, ослаблять присмотр за ребенком, пускать на самотек судьбу творческого детища. Не помешает самоконтроль игрокам, спортсменам. Вторую половину дня звезды советуют посвятить текущим делам: благодаря новым элементам или небольшому риску, даже рутинные занятия не покажутся вам скучными.

Весы ‌‌

Первая половина дня для Весов некомфортна. В связи с роковыми обстоятельствами, в ваш дом вновь грозит вернуться тот или иной негатив: тирания, раздор, опасность, повод для скорби или гнева (причем на законных основаниях). Чтобы избавиться от гнетущей атмосферы, вторую половину дня хорошо провести в альтернативной компании или более свободной обстановке, найти время для хобби, творчества, любви.

Скорпион

Скорпионы смогут успеть сделать что-то полезное утром, если заранее очертят себе четкие рамки. Звезды советуют не затягивать с намеченными делами, но и не пытаться «перевыполнить план». С приближением вечера вам лучше не гнуть свою линию, а подстроиться под вкусы друзей или домочадцев. Если вы путешествуете, самое время сделать привал: вы сможете найти не только приют, но и нескучную компанию.

Стрелец

Стрельцам придется начать день с контроля за своими ресурсами, а то и с жесткой экономии, строгой диеты. Не стоит делать в первой половине дня покупки: они вас не порадуют. Все акции, включая поездки, тусовки и личные встречи, лучше перенести на вторую половину суток. Если утром вы не фонтанируете креативными идеями, ничего страшного: вечером вам их подскажет ваше окружение или сама обстановка.

Козерог

Козероги встретят утро в пессимистичном настроении. После триумфа или душевного подъема могут прийти разочарование и уныние, возможен и возврат прежних опасений. Не исключено падение тонуса, ухудшение самочувствия. Все действия, нужные по ситуации, лучше предпринимать во второй половине дня. Можно мотивировать себя оригинальными новинками: необычным блюдом, забавной мелочью для дома или работы.

Водолей

Утром Водолеи получат от судьбы знак или серьезное предостережение, что не добавит им оптимизма. Напомнят о себе хронические недуги, профессиональные осечки. Можно оказаться в тупике, взаперти, перед препятствием. Вас могут вновь посетить забытые страхи, например, страх одиночества. Вторая половина дня принесет утешение в виде легко идущих рутинных дел, мелких приятных моментов, минут романтики.

Рыбы ‌‌

В начале дня звезды напомнят Рыбам о реальных рамках их полномочий и пределах личного везения. Не стоит ждать чудес: даже если ваши друзья могущественны, они не всесильны. Хороший знак - чувство удовлетворения, благодарности людям или судьбе, полного внутреннего согласия с развитием ситуации. Во второй половине дня лучше подстроиться к окружению, смирить амбиции и действовать по обстоятельствам.