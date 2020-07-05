Повышайте качество работы — финансовый гороскоп на 6 июля

Обращайте внимание на работу и постарайтесь избежать ошибок — они могут стать фатальными.

Овен ‌‌

У Овнов хорошо пойдет деловое сотрудничество. Сегодня благоприятный день для согласования своих личных планов деятельности с планами деловых партнеров и единомышленников. Это поможет вам сделать свою работу более эффективной. Второе успешное направление на сегодня – деловые поездки, контакты, встречи. Вы сможете использовать этот день для расширения деловых связей.

Телец

Только благодаря трудолюбию и упорству Тельцы сегодня смогут добиться результата в работе. Отношения с начальством складываются доброжелательные. Вам будут идти навстречу в пожеланиях. Главное, что сейчас требуется от вас, это строгое соблюдение сроков и качества выполненной работы. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то можете рассчитывать на надежность подчиненных.

Близнецы

Близнецы смогут в полной мере использовать свой возросший интеллектуальный потенциал. Сегодняшний день потребует от вас проявления инициативы и глубоких профессиональных познаний. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется подтверждать уровень своих профессиональных знаний – и вы вполне преуспеете в этом.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков благоприятный день для страхования своего бизнеса от чрезвычайных всевозможных происшествий. Можно менять пароли в кодовых замках, нанимать на работу охранников, устанавливать систему видеоконтроля и сигнализацию. Хороший день для коммунальщиков, строителей, риелторов и работников сельского хозяйства.

Лев ‌‌

Львы будут в состоянии договориться о сотрудничестве с интересующими вас людьми. Сегодня хороший день для деловых знакомств с серьезными опытными людьми, с которыми можно было бы выстраивать отношения на долгосрочной основе. Используйте возможности Интернета для решения вопросов перспективного развития. Также это благоприятный день для поездок.

Дева ‌‌

Доходы сегодняшнего дня у Дев обещают быть небольшими, но стабильными. В отношениях с коллегами старайтесь контактировать главным образом с теми, кто лично вам симпатичен – это будет и приятно и полезно для дела. Это хорошее время для руководителей для принятия организационных решений. Используйте этот день для оттачивания своего профессионального мастерства.

Весы ‌‌

Умеренная активность в сочетании с трезвым расчетом – вот наиболее оптимальный для Весов стиль делового поведения на сегодняшний день. Вы сможете использовать свои таланты в конкурентной борьбе. Держите свои дела под строгим контролем. Вместе с тем, старайтесь поступать так, чтобы не допускать даже малейших отступлений от норм закона.

Скорпион

Сегодня благоприятное время для тех Скорпионов, кто работает дистанционно, на дому, или имеет несколько источников доходов. Вы преуспеете при работе в уединении и тишине – такая обстановка поможет вам сосредоточиться и углубиться в работу. Также это хороший день для технического творчества. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам внимательнее прислушиваться к поступающим сведениям. Даже если вы получите случайную информацию, все равно в ней будет содержаться нечто полезное для вашей деятельности. Отовсюду вам могут поступать своеобразные подсказки, знаки относительно того, какое решение принять. Кроме того, это хорошее время для проведения переговоров и оформления договорных отношений.

Козерог

Козероги могут добиться конкретных, пусть и не больших результатов в работе. Несмотря на нестабильное финансовое положение сегодняшнего дня, когда доходы могут поступать неравномерно, вы будете удовлетворены результатами своей работы и тем темпом, которым продвигаетесь к поставленной цели. Используйте этот день для повышения качества работы.

Водолей

У Водолеев благоприятное время для контактов с людьми из заграницы и из других регионов. Сегодняшний день складывается благополучно для тех, кто работает вдали от родного дома, находится в командировке. Также это хорошее время для серьезного углубленного изучения тонкостей в своей профессии. Полезно будет самостоятельно читать специальную литературу по своей профессии.

Рыбы ‌‌

Рыбы смогут уменьшить финансовую нагрузку со своего бюджета. Хорошее время для реструктуризации долгов и рассрочки платежей по счетам. Используйте этот день для урегулирования тайных вопросов, связанных с взаимоотношениями с правоохранительными органами или кредиторами. Возможно, вам удастся снять напряжение относительно собственных долговых обязательств или найти себе дополнительную подработку.